Încrederea investitorilor individuali români în economia națională a scăzut semnificativ în trimestrul al treilea din 2025.

Potrivit celui mai recent sondaj trimestrial realizat de eToro, 70% dintre respondenți spun că nu sunt încrezători în perspectivele economiei, față de 61% în trimestrul anterior.

„Într-o ţară care continuă să se confrunte cu o creştere lentă, deficite bugetare mari şi inflaţie ridicată, incertitudinea generată de recentele reforme de reducere a deficitului şi de creşterea impozitelor poate explica nivelul mai ridicat de neîncredere în evoluţia economiei”, a explicat analistul eToro, Bogdan Maioreanu, conform Știrilor ProTV.

Siguranța locului de muncă, percepută mai slab

Încrederea în stabilitatea locului de muncă a scăzut la 69%, după ce în trimestrul anterior se situa la 77%. Diferențe importante se observă între generații:

Gen Z (18-27 ani) – cea mai optimistă, cu 79% nivel de încredere;

Millennials (28-43 ani) și Boomers (60-78 ani) – câte 68%;

Gen X (44-59 ani) – cea mai sceptică, cu doar 62%.

Veniturile și nivelul de trai, sub presiune

Doar 63% dintre investitorii români declară că sunt încrezători în veniturile și standardul lor de viață, în scădere de la 73% în trimestrul anterior. Și aici, tinerii din Gen Z rămân cei mai optimiști (78%), urmați de Millennials (60%), Gen X și Boomers (ambele cu 58%).

Sondajul arată că doar 75% dintre investitori mai au încredere în propriile portofolii, cel mai mic nivel din ultimii doi ani. În ceea ce privește distribuția activelor:

49% dețin acțiuni locale,

40% dețin acțiuni internaționale,

50% au criptoactive,

două treimi păstrează numerar, inclusiv în conturi de economii.

O tendință globală, dar mai accentuată în România

Bogdan Maioreanu atrage atenția că pesimismul nu este specific doar investitorilor români:

„Această neîncredere în economiile locale este prezentă şi la nivel global, deşi este mai pronunţată în România. (…) 73% dintre francezi, 70% dintre români, 62% dintre cehi, 60% dintre britanici, 59% dintre italieni şi spanioli şi 58% dintre investitorii individuali germani şi-au exprimat neîncrederea în economiile locale”.

