Armata Română nu a trimis militari în războiul din Ucraina dar, cu toate acestea, voluntari români luptă în Ucraina împotriva rușilor.

Pe acești luptători, care sunt aliați cu militarii ucraineni, Rusia îi denumește mercenari.

O informație lansată, în cursul zilei de 12 iulie 2022, de Ministerul Apărării al Rusiei, susținea că militarii ruși care participă la așa-zisa „operațiune militară specială”, adică la războiul de pe teritoriul Ucrainei, ar fi lichidat 21 de „mercenari români”. Despre aceștia, Rusia afirmă că luptau alături de militari ai Ucrainei.

Comunicatul de presă postat pe internet de Ministerul rus al Apărării susține că “în ultimele trei săptămâni, ca efect al acțiunilor ofensive ale armatei ruse și ale unităților militare din regiunile Donețk și Luhansk, numărul mercenarilor străini din Ucraina a fost redus de la 3.221 la 2.741”.

Ar fi fost uciși 21 de români

Din scădere ar reieși că rușii au ucis 480 de luptători non-ucraineni. Separat, rușii indică propria lor statistică, conform căreia ar fi ucis 391 de mercenari. Dintre aceștia, 166 sunt din Polonia, 50 din Georgia, 23 din Marea Britanie, 21 din România, 15 din Canada – susține partea rusă.

Tot Rusia prezenta, acum o lună, un tabel cu numărul străinilor care luptă alături de militarii ucraineni. Aceștia erau 3221 de oameni, dintre care cei mai mulți, 1181, veniți din Polonia. Unii dintre acești voluntari polonezi ar fi la Harkov, susținea Rusia. Pe locul al doilea ca număr de oameni erau menționați 304 luptători din România. Canada figura cu 270 de oameni, Marea Britanie cu 226, iar Statele Unite cu 89. Nicio instituție a statului român nu a confirmat afirmația rușilor privind voluntarii din Ucraina.

Voluntari români despre care guvernul de la București susține că nu știe nimic

S-ar putea crede că rușii fac doar propagandă. Totuși, informații despre voluntarii din Ucraina apar și în studii occidentale, nu doar în știrile livrate de ruși. La data de 11 iulie 2022, un grup de analiză cu sediul în Olanda, International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), a publicat un studiu initulat „Luptători străini, voluntari străini și mercenari în conflictul armat din Ucraina”.

Studiul arată că, imediat după data de 24 februarie 2022, când Rusia a atacat Ucraina, președintele Zelenski a înființat o unitate numită „International Legion for the Territorial Defence of Ukraine”, unitate în care „a început să cheme voluntari (străini) pentru a se alătura”. Pe această cale, după ce a început agresiunea Rusiei, circa 20.000 de voluntari non-ucraineni s-ar fi alăturat armatei Ucrainei.

Studiul publicat în Olanda indică și un site pe care s-ar face înscrieri în „Legiunea Internațională” din Ucraina. „Intră în Legiune și ajută-ne să apărăm Ucraina, Europa și întreaga lume!”, îndeamnă site-ul. Acestui mesaj i se alătură, în deschidere, o fotografie a președintelui Zelenski și un citat dintr-un discurs al acestuia.

„Oricine vrea să se unească în apărarea securității Europei și a lumii poate veni alături de ucraineni împotriva invadatorilor secolului XXI”

Volodimir Zelenski,

Președintele Ucrainei

Ucraina afirmă că pe acest site s-au înscris deja voluntari din 52 de țări. Se precizează că „în particular, luptătorii voluntari provin din țări vecine Ucrainei, din Polonia, din țările baltice și nordice, din Marea Britanie și Statele Unite”.

„Ministerul român de Externe nu deține astfel de date. Nu am fost informați bilateral de către partea rusă”

Bogdan Aurescu,

Ministrul Afacerilor Externe

Studiul din Olanda subliniază însă că și Rusia „folosește mercenari în conflictul din Ucraina, în particular din Grupul Wagner”. Membri ai acestui grup ar fi prezenți în estul Ucrainei încă din anul 2014, „în sprijinul formațiunilor înarmate pro-ruse”.

Site-ul care face recrutări pentru „Legiunea Internațională” a Ucrainei precizează o serie de condiții. De exemplu, este primit un solicitant „dacă are experiență de luptă”. Solicitările trebuie adresate către Ambasada Ucrainei din țara unde se află solicitantul. Va urma un interviu cu atașatul militar al Ucrainei iar reglementările legate de viză se vor discuta cu consulul Ucrainei.

Există și o listă cu puncte de contact pentru solicitanți. În România, punctul de contact este Ambasada Ucrainei din București. În Republica Moldova sunt două adrese de recrutare, în Polonia sunt cinci adrese iar în SUA sunt șase adrese.

Aparent, există și un punct de contact în Rusia. Cine dă însă click pe Rusia, primește următorul mesaj: „RUSSIAN WARSHIP, GO FUCK YOURSELF!”. Acesta este faimosul răspuns care fusese transmis rușilor de grănicerii ucraineni de pe Insula Șerpilor.

