România promite să apere Țările Baltice, urmând a trimite avioane pentru misiuni de Poliție Aeriană. Anunțul în acest sens l-a făcut președintele Klaus Iohannis, cu prilejul vizitei în România a președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda.

„Am reiterat, totodată, decizia României de a relua în 2023 participarea la misiunea de poliție aeriană NATO în zona baltică, baza pentru executarea misiunilor urmând să fie în Lituania. Această măsură reprezintă o contribuție responsabilă a României la întărirea securității colective aliate și o dovadă de solidaritate cu statele din această regiune”, a declarat președintele României în fața președintelui Lituaniei.

Șeful statului român n-a precizat însă ce avioane va trimite România în Lituania. Acestea ar trebui să fie avioane de luptă compatibile cu cele ale NATO. Dar în prezent, Forțele Aeriene Române au doar 17 avioane F-16 operaționale. Acestea formează o singură escadrilă. Teoretic, strict pentru a-și proteja propriul spațiu aerian, România are nevoie de trei escadrile. Avioanele pentru a doua escadrilă F-16 a Forțelor Aeriene Române urmează să sosească. Dar în mod cert, a doua escadrilă a României nu va fi operațională în anul 2023. De altfel, pentru a ameliora protecția spațiului aerian al României, care face parte din cel al NATO, în România au fost trimise avioane de luptă ale Italiei și Germaniei.

Chiar militari români au fost surprinși de anunțul președintelui Iohannis privind misiunea din Țările Baltice.

„O misiune dificila pentru Forțele aeriene. Vor trebui sa facă Poliție Aeriana in doua locații in România, dar si sa pregătească si sa execute Poliție aeriana in Lituania cu o singura escadrila de F-16! Sa înțelegem ca vor fi repuse in operare MiG-urile 21? Sarcini dificile asumate de la cel mai inalt nivel. Ce pot sa spună cei care trebuie sa execute?”, notează, într-un comentariu postat pe internet, generalul (r) Ștefan Dănilă.

Acesta este general în rezervă, fost pilot pe avioane de luptă și fost șef al Statului Major General.

România promite să apere Țările Baltice dar n-are suficiente avioane nici pentru propria apărare

România a mai participat la misiunea de Poliție Aeriană în Țările Baltice. La acel moment, ministru al Apărării era Teodor Meleșcanu. Acțiunea s-a desfășurat cu avioane MiG 21 LanceR.

Dar acum câteva săptămâni, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a renunțat definitiv la aceste avioane. Decizia MApN a fost anunțată la 15 aprilie 2022. Avioanele LanceR au fost retrase de la zbor întrucât deveniseră prea riscante în exploatare. Cel mai recent accident cu un avion MiG 21 LanceR s-a consemnat la data de 2 martie. Avionul s-a prăbușit în județul Constanța iar pilotul a murit.

