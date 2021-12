Președintele Biden i-a felicitat pe militarii americani de la Deveselu, în cadrul unei videoconferințe care s-a organizat cu prilejul Crăciunului.

Președintele Joe Biden și soția lui, Jill Biden, au discutat de la Casa Albă cu mai multe detașamente de militari americani, informează site-ul Politico. Pentru a discuta cu președintele SUA și cu Prima Doamnă au fost alese doar șapte asemenea detașamente. Din afara SUA au fost detașamentul US Navy din România (Deveselu), detașamentele US Army și US Air Force din Qatar, echipele Marines și Coast Guard din Bahrein. De pe teritoriul SUA a fost doar unitatea Space Force din Aurora (statul Colorado).

„Am mai spus că avem multe obligații ca națiune, dar una este cu adevărat sfântă: să-i pregătim și să-i echipăm cum trebuie pe cei pe care îi trimitem în calea pericolului și să avem grijă de voi și de familiile voastre cât timp sunteți plecați și când vă întoarceți acasă. Datorită vouă, care sunteți plecați, americanii din întreaga țară pot petrece azi cu cei dragi”, le-a spus militarilor, în ziua de Crăciun, președintele Biden.

Președintele Biden i-a felicitat pe militarii americani de la Deveselu și le-a răspuns la întrebări

După acest mesaj a existat o sesiune de întrebări adresate președintelui SUA. Chiar președintele Biden a răspuns la ele. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost confidențială.

Efectivul total de militari americani de la Deveselu ar fi sub o sută de oameni. Ei au un rol esențial – acela de a opera elementele scutului antibalistic. Acest scut este în dotarea US Navy și are mai multe componente, atât pe mare cât și pe uscat. Elementele de pe mare sunt pe nave ale Flotei a 6-a a SUA. Această flotă patrulează în Marea Mediterană și Marea Neagră. Elementele de pe uscat sunt un radar plasat în Turcia și interceptori antibalistici instalați în România și în Polonia.

Oficial, acești interceptori ar neutraliza rachetele care pot fi lansate din Iran asupra țărilor europene membre NATO. În schimb, Rusia a declarat în repetate rânduri că baza de la la Deveselu este o amenințare la adresa ei. Chiar președintele Putin a susținut recent că, printr-o simplă schimbare de soft, rachetele antibalistice de la Deveselu se pot transforma din arme defensive în arme ofensive.

Evident, aceasta poate fi și o campanie de propagandă a Rusiei, menită să justifice militarizarea peninsulei Crimeea (ocupată ilegal) precum și a a altor zone din apropierea Mării Negre.

Citiți România Liberă și pe Google News!