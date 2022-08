NATO ar putea interveni în Kosovo. România are 55 de militari în KFOR

NATO ar putea interveni în Kosovo cu militarii din cadrul KFOR, pentru a preveni amplificarea tensiunilor între sârbi și albanezi, a anunțat secretarul general al Alianței Atlantice, Jens Stoltenberg.

Secretarul general al NATO a avut convorbiri în ultimele zile cu șeful guvernului din Kosovo, Albin Kurti, apoi cu preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. „Am discutat cu preşedintele Serbiei, Vucic, pe tema tensiunilor din nordul Kosovo”, a anunţat Jens Stoltenberg într-un mesaj postat pe Twitter. Unitatea KFOR este „pregătită să intervină dacă stabilitatea este ameninţată”, a avertizat Stoltenberg.

NATO are în Kosovo o unitate militară denumită KFOR (Kosovo Force). Din această unitate fac parte și 55 de militari români. De asemenea, tot în Kosovo, România are un militar în cadrul misiunii UNMIK. Această misiune este sub mandat ONU și are atribuții de observare și monitorizare.

Nici Serbia, nici Kosovo nu fac parte din NATO. Serbia dorește să rămână țară neutră. Relațiile dintre Serbia și NATO au rămas foarte reci de la războiul din fosta Iugoslavie, din anul 1999, când avioane trimise de NATO au bombardat Serbia. Tot de la acel moment, relațiile Serbiei cu Rusia s-au intensificat. România n-a participat la operațiunea NATO din anul 1999. Totuși, unele avioane care au participat la operațiunea NATO au folosit aerodromuri din România.

După războiul din fosta Iugoslavie, Kosovo s-a separat practic de Serbia și funcționează ca o țară distinctă. Pe plan internațional, unele țări recunosc regiunea Kosovo drept stat, iar altele nu.

Prezenţa militară românească în KFOR a început în martie 2000. Primii militari români din KFOR au fost ofiţeri şi maiştri militari specialişti în operaţiuni psihologice, care au fost integrați în detașamentul PSYOPS Branch – Elementul de Sprijin Operaţii Psihologice din comandamentul principal KFOR. Acesta se afla în tabăra militară Film City, de la marginea orașului Priştina, reședința provinciei Kosovo.

În anul 2016, premierul și ministrul Apărării, Dacian Cioloș și Mihnea Motoc, i-au vizitat în Kosovo pe militarii români.

