Cișmigiu – peisaj apocaliptic în fața Primăriei Capitalei. FOTO

Un lac secat și îngrădit, pământ și iarbă uscată în loc de spațiu verde și flori, mobilier urban distrus și alei acoperite de excremente ale păsărilor alcătuiesc peisajul Grădinii Cișmigiu, parcul-monument din fața Primăriei Bucureștilor.

Grădina Cișmigiu duce de ani buni lipsă de o modernizare capitală.

Degradarea parcului din fața Primăriei Municipiului București (PMB) s-a accentuat vizibil de la preluarea conducerii administrației publice locale de către Nicușor Dan.

Dacă anul trecut spațiile verzi erau cuprinse de iarbă înaltă de aproximativ un metru, acum, este foarte greu să mai găsești un petic de verdeață în Cișmigiu.

În loc de flori și gazon, în parcul administrat de Primăria Capitalei avem iarbă uscată și, în cele mai multe locuri, pământ, după cum arată imaginile surprinse de reporterii cotidianului național “România liberă”.

În amintirea florilor de altădată

În rondurile acoperite, în alți ani, cu numeroase flori de diverse culori, acum, câțiva bucureșteni stau pe pământ.

Foto: Laurențiu Mușoiu

Sintagma “la iarbă verde” nu mai are niciun sens în Cișmigiu.

Copiii își pun acum păturile pe pământ.

Peisajul este dominat de lacul secat pe suprafața căruia au fost plasate panouri de gard metalic.

Primarul general a declarat recent că lucrările de consolidare a Podului Mare din Cișmigiu se vor finaliza în toamna acestui an.

Totuși, reprezentanții Primăriei Capitalei, declarau, pentru “România liberă”, că lucrările ar urma să dureze 9 luni.

Ciorile stau pe capul primarului general

În acest moment, în afară de gardurile metalice amplasate pe suprafața lacului, nu se poate observa niciun semn că șantierul a fost deschis.

Foto: Laurențiu Mușoiu

Bucureștenii care locuiesc în vecinătatea parcului spun că este pentru prima dată când au văzut lacul secat vara și nu-și pot explica decizia municipalității de a programa lucrările în această perioadă a anului.

Aleile parcului sunt crăpate și acoperite de excremente ale păsărilor.

O altă promisiune a edilului-șef era că vor fi îndepărtate ciorile din Cișmigiu și municipalitatea a pregătit un buget uriaș doar pentru identificarea soluțiilor, 500 mii de lei, potrivit explicațiilor date de Nicușor Dan în mass-media.

Nici în privința problemei păsărilor gălăgioase nu s-a progresat.

Locurile de joacă pentru copii au fost închise în acest an de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), deoarece reprezentau un pericol.

Și în prezent se pot observa leagăne rupte sau care produc zgomote puternice.

Multe dintre toaletele publice ecologice nu sunt igienizate sau chiar nu sunt funcționale.

oto: Laurențiu MușoiuF

Numeroase bănci sunt rupte, iar porțiuni de gard sunt îndoite sau lipsesc.

Foto: Laurențiu Mușoiu

Informațiile de pe panourile indicatoare cu greu mai pot fi descifrate.

Cu toate acestea, primarul Nicușor Dan nu pare îngrijorat.

„Lucrurile acestea, câteva dintre ele, aşa cum le-a constatat, sunt acolo de ani de zile. Nu s-au crăpat aleile din acest an de mandat. Nu s-au îndoit gardurile în acest an de mandat. Nu s-a rupt Podul Mare în acest an de mandat. Noi am început cu lucrurile cele mai grele: podul, cuva lacului. Avem buget pentru alei, pentru schimbarea locurilor de joacă”, a afirmat Nicuşor Dan, luna trecută, la Realitatea TV.

În opinia sa, la mijloc ar putea fi „o mişcare politică”.

„Eu am un mandat de patru ani în care încerc să rezolv problemele bucureştenilor şi o să fiu evaluat de bucureşteni peste cei patru ani şi am încercat să mă duc exact în locurile care sunt structurale şi de care depinde viaţa bucureştenilor”, spunea edilul.

