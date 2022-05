Cătălin Drulă: „La Ministerul Transporturilor, acolo unde deschizi un sertar, o ușă, un dulap, acolo este o mafie”

Cătălin Drulă a rememorat unele momente din perioada în care a condus, în calitate de ministru, Ministerul Transporturilor, explicând și cum a ajuns să fie amenințat să fie lichidat.

„La Ministerul Transporturilor, acolo unde deschizi un sertar, o ușă, un dulap, acolo este o mafie. Iar eu n-am închis sertarul la loc”, a declarat Cătălin Drulă, duminică, la postul Digi 24. El a răspuns astfel în momentul în care a fost pus să comenteze discuția purtată între apropiați ai liderului sindical Ion Rădoi, în care aceștia discutau cum ar putea angaja rackeți ucraineni împotriva ministrului Drulă.

Cătălin Drulă a admis că nu se simte „confortabil” aflând, acum, aceste informații.

Ion Rădoi este acum anchetat de procurorii DNA, care l-au suspendat și din funcția de lider sindical la metrou. Într-o declarație făcută în fața jurnaliștilor, Rădoi a spus că are voie să meargă la serviciu dar nu mai are voie să exercite funcția de șef de sindicat. De asemenea, Rădoi afirmă că el personal n-a avut niciodată vreo întâlnire directă sau vreo negociere cu Drulă, cât a fost ministru, și că această situație ar fi fost recunoscută chiar de Cătălin Drulă.

Acum o lună, Cătălin Drulă anunța că este parte vătămată în dosarul deschis împotriva lui Rădoi. Conform dosarului, fostul lider sindical îi amenința pe o serie de oficiali din Ministerul Transporturilor. Mai mulți secretari de stat și chiar un ministru ar fi fost amenințați de liderul sindical de la Metrorex. Amenințările se refereau la organizarea unor greve în circulația trenurilor de metrou.

Ministerul Transporturilor are în subordine și Metrorex

„Liderul de cartel Ion Rădoi a fost trimis în judecată. O muncă enormă a DNA pentru probarea fărădelegilor din jurul spaţiilor comerciale de la metrou gestionate de sindicat. Am calitatea de parte vătămată în acest dosar, una dintre infracţiunile de care este acuzat Rădoi fiind cea de şantaj. În această calitate am avut acces legal la dosar. În disperarea de a-şi salva imperiul subteran, Rădoi a apelat la foşti miniştrii ai Transporturilor, la actuali politicieni, la primari, la toţi cei care într-un fel sau altul l-au ajutat de-a lungul timpului sau au închis ochii la ce se întâmpla la metrou. Eu am refuzat să întorc capul şi mi-am făcut treaba aplicând legea. De aici încolo e rostul Justiţiei să se pronunţe”, a anunțat fostul ministru Drulă într-un mesaj postat pe internet.

Cătălin Drulă este în prezent președinte interimar al USR.

