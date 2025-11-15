Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară lansarea unei consultări publice privind posibilitatea ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie realizate în spitalele publice de urgență, în cadrul ambulatoriilor de specialitate.

Alexandru Rogobete a subliniat încă de la început că un asemenea demers nu poate fi implementat imediat, fiind nevoie de pași progresivi.

Propunerea vine pe fondul tragediei dintr-o clinică stomatologică din București, unde o fetiță de doi ani a murit în urma unei intervenții efectuate sub sedare.

Reacția publică, punctul de plecare al inițiativei

„Văzând reacțiile voastre din ultimele zile și ascultând oamenii din jurul meu – pacienți, medici, specialiști, prieteni – mi-a venit o idee. Și înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgență – în ambulatoriul de specialitate mai exact?”, a scris vineri seară pe Facebook ministrul Sănătății.

Rogobete a explicat că are în vedere proceduri realizate în cabinete stomatologice din cadrul spitalelor publice, în condiții de siguranță și cu echipe medicale pregătite pentru eventuale complicații.

Implementare graduală și model decontat de CNAS

„Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienților acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenții și mai ales pregătite dacă apare o complicație de urgență”, a precizat ministrul.

El a arătat că dorește implementarea unui sistem care să fie decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după modelul altor servicii medicale realizate în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi.

„Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulți oameni”, a afirmat Rogobete, invitând cetățenii să își exprime punctul de vedere.

Contextul tragic al dezbaterii

Inițiativa apare după decesul unei fetițe de doi ani într-o clinică stomatologică privată din Capitală. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri cu sedare, iar echipajul SMURD chemat la fața locului nu a reușit să o readucă la viață, medicii declarând ulterior decesul.

