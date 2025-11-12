Interul lui Chivu domină Serie A! Totuși, italienii îi reproșează un singur lucru antrenorului român

Cristi Chivu a readus stabilitatea la Inter Milano, dar jurnaliștii din Italia îi cer rezultate în marile derby-uri.

Cristi Chivu (45 de ani) traversează cel mai bun moment al carierei sale de antrenor. După un început ezitant, românul a reușit să o ducă pe Inter Milano pe primul loc în Serie A, confirmând că numirea sa pe banca tehnică a nerazzurrilor a fost o alegere inspirată. Echipa a arătat consistență, a câștigat meciuri importante în campionat și s-a calificat fără emoții în cupele europene.

Totuși, presa din Italia nu este complet mulțumită. Deși Chivu a reușit să obțină un echilibru la nivelul jocului și să gestioneze eficient vestiarul, există un capitol la care, potrivit italienilor, tehnicianul mai are de demonstrat.

Jurnaliștii italieni: „Singura nemulțumire față de Chivu este că pierde meciurile directe importante”

Michele Criscitiello, reputat jurnalist italian de la FCInter1908.it, a analizat parcursul lui Inter din acest sezon și a subliniat că unicul reproș adus lui Cristi Chivu este lipsa rezultatelor în partidele cu rivalii direcți din Serie A.

„Singura nemulțumire față de Chivu până acum este că pierde meciuri directe importante, cum sunt cele împotriva lui Juventus și Napoli. Acum adevăratul test pentru el este împotriva lui Milan. Dacă pierde și derby-ul, deja situația devine un subiect de dezbatere. Singurul lucru pe care i-l poți reproșa antrenorului de la Inter este acesta: pierde meciurile importante.”

În actualul sezon, Inter a pierdut 3-4 cu Juventus și 1-3 cu Napoli, rezultate care au stârnit discuții în presa din Peninsulă. Deși echipa a dominat în multe momente ale acestor partide, detaliile tactice și greșelile din faza defensivă au fost decisive.

Inter, din nou în fruntea Italiei sub comanda lui Chivu

În rest, bilanțul lui Cristi Chivu este unul excelent. Inter are cea mai bună defensivă din campionat, un joc colectiv solid și o eficiență ofensivă care a readus entuziasmul pe „Giuseppe Meazza”. În plus, antrenorul român a reușit să gestioneze excelent vestiarul plin de vedete și să impună o disciplină apreciată de conducerea clubului.

Fostul căpitan al naționalei României are însă de trecut un nou test uriaș: Derby della Madonnina împotriva lui AC Milan. Pentru fanii nerazzurri, victoria în derby este la fel de importantă ca un trofeu, iar presa italiană așteaptă ca Chivu să facă pasul decisiv spre confirmarea valorii sale.

În ciuda criticilor izolate, imaginea lui Cristi Chivu în Italia rămâne una excelentă. Considerat un tehnician calm, meticulos și orientat spre detaliu, românul este privit ca o promisiune reală pentru viitorul antrenoratului din Serie A — iar un succes în derby-ul cu Milan i-ar consolida statutul de lider incontestabil pe banca Interului.

