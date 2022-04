VIDEO: Un autobuz electric a luat foc în centrul Parisului

Un fum negru și gros s-a ridicat luni deasupra Parisului, după ce un autobuz electric RATP a luat foc în centrul orașului, a declarat un martor pentru Reuters.

Incendiul a izbucnit imediat după ora locală 16.00, la intersecția dintre Place Maubert și bulevardul Saint-Germain, în apropiere de catedrala Notre-Dame.

Big Breaking Now



Heavy black smoke seen in central Paris near Seine river, Bus caught fire According to locals, details yet to be confirmed.https://t.co/MeRMnIjDUA#Paris #SeineRiver pic.twitter.com/BDF7kyTnlT — Big Breaking (@BigBreakingNow) April 4, 2022

Poliția a izolat zona în timp ce pompierii stingeau flăcările.

„Un autobuz a luat foc în Place Maubert. Serviciile de urgență intervin, evitați zona”, a transmis poliția franceză pe Twitter.

Incendiul a fost stins cu succes la ora locală 16.45.

Cauza nu a fost încă stabilită, dar au fost raportate mai multe bubuituri puternice. Nu se știe încă dacă au existat răniți.

În timp ce focul în sine a fost stăpânit rapid, fumul pe care l-a generat a fost văzut de la kilometri distanță.

Fotografiile și filmările au arătat o coloană de fum negru și gros care se ridica deasupra râului Sena, la doar câteva sute de metri de faimoasa catedrală Notre-Dame din Paris, al cărei acoperiș a fost distrus într-un incendiu masiv în urmă cu trei ani.

În imaginile postate pe Twitter se vede cum oamenii de lângă catedrală reacționează la fum, starea de spirit predominantă fiind mai degrabă curiozitatea decât panica.

#Feu de bus #ratp pour#boulevardstgermain #Paris #RATP pic.twitter.com/Tw2MNNcHtk — JP NEWS PHOTOGRAPHER (@JPFOTOGRAFOSS) April 4, 2022

