VIDEO: Trei generații de femei vorbesc despre schimbare în Siria

Cum s-a schimbat viața femeilor din Siria? Trei generații răspund acestei întrebări mult așteptate.

Adibah Ibrahim, spune:

„Pe vremea mea, femeile nu primeau sprijinul necesar pentru a obține o educație adecvată, dar generația actuală învață prin intermediul dispozitivelor mobile, pe internet. Acum femeile au mai mult sprijin, pe vremea noastră nu aveam nimic din toate astea – slavă Domnului, totul este la îndemâna noastră în aceste zile.”

Samar Nofal, nepoata lui Ibrahim, spune:

„Generația mea este diferită de generația mamei mele și de generația bunicii mele. Anterior, era multă nedreptate, era multă ignoranță, iar analfabetismul era răspândit. O femeie din generația mea poate fi educată, știe să-și prezinte părerea și să spună nu și să refuze. De exemplu, resping ideea căsătoriei timpurii, acum ne cunoaștem drepturile, știm mult mai multe.”

Manisa Issa, fiica lui Nofal, spune:

„Bunica mea are o educație și mama are și ea, dar eu am un obiectiv mai mare decât al lor. Vreau să fiu pilot și să zbor cu avionul pentru a vizita locuri foarte frumoase.”

