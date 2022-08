Un copil mic a murit după ce a fost lovit de grindină uriașă în Spania

O fetiță de 20 de luni a murit după ce a fost lovită la cap în timpul unei furtuni violente de grindină care a făcut ravagii în Catalonia, în nord-estul Spaniei, au anunțat miercuri autoritățile.

Grindină de mărimea unui pumn cu diametrul de până la 10 centimetri a căzut din ceruri într-o zonă din jurul satului La Bisbal d’Emporda. Acestea au provocat pagube, în principal oase rupte și vânătăi aproximativ a 50 de persoane, a declarat postul de televiziune TV3.

„Oamenii au început să țipe și să se ascundă”, a declarat muzicianul Sicus Carbonell, care a filmat consecințele distructive ale furtunii în Castell d’Emporda, un hotel din apropiere, unde trupa sa cânta pe o terasă acoperită cu pânză când toată lumea a fost nevoită să fugă să se adăpostească.

„A fost haos, băieți și fete mici care alergau singuri, unii părinți au reușit să își apuce copiii. Era o fetiță de aproximativ trei sau patru ani care nu se adăpostea sub umbrelă. Am fugit și am apucat-o. Apoi, o piatră de grindină a străpuns țesătura… și i-am spus grupului meu că ori intrăm în restaurant, ori una dintre acele mingi de tenis va ateriza pe noi și vom muri,”a declarat el pentru Reuters.

Copilul care a fost lovit în cap în La Bisbal d’Emporda a murit la spitalul Trueta din Girona, au anunțat autoritățile de acolo.

Grindina a fost cea mai mare înregistrată în ultimele două decenii în Catalonia, potrivit agenției meteorologice Meteocat. Unele părți ale regiunii au rămas în alertă de furtună miercuri.

