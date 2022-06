Testul Ryanair pentru pasagerii sud-africanii, catalogat drept „nebunesc și discriminatoriu” de către un expert în aviație

Ryanair a stârnit indignare prin faptul că a cerut unor pasageri sud-africani să își dovedească naționalitatea înainte de a călători, completând un test în limba afrikaans.

Această limbă este folosită de doar 12% din populație și a fost mult timp identificată cu apartheidul și cu minoritatea albă.

Cea mai mare companie aeriană din Europa după numărul de pasageri – care nu operează zboruri spre și dinspre Africa de Sud – a declarat că a cerut ca toți pasagerii din această țară care se îndreaptă spre Marea Britanie să completeze un „chestionar simplu” din cauza a ceea ce a descris ca fiind o prevalență ridicată a pașapoartelor sud-africane frauduloase.

„În cazul în care nu pot completa acest chestionar, li se va refuza călătoria și li se va oferi o rambursare completă”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene irlandeze.

Înaltul Comisariat britanic din Africa de Sud a declarat pe Twitter că testul nu este o cerință a guvernului britanic pentru a intra în Regatul Unit.

This is categorically insane (& discriminatory) from Ryanair 🤯 The airline is forcing South African passport holders, including UK residents, to complete an Afrikaans language test or else they’ll be refused at check in & turned away ‘due to high prevalence of fake SA passports’ https://t.co/VahQ2TXvtD — Alex Macheras (@AlexInAir) June 5, 2022

Ryanair a declarat că această măsură se va aplica oricărui deținător de pașaport sud-african care zboară în Marea Britanie din altă parte a Europei cu această firmă.

Compania aeriană nu a răspuns imediat la o întrebare privind motivul pentru care s-ar aplica pe aceste rute, având în vedere că Marea Britanie spune că nu este o cerință.

Analistul de aviație Alex Macheras a descris această măsură ca fiind „categoric nebună și discriminatorie”.

„Având în vedere o prevalență mai mare a documentelor de călătorie false la nivel global, va cere Ryanair, de asemenea, britanicilor să efectueze un test de latină înainte de îmbarcare? Nu”, a adăugat el pe Twitter.

„În prezent, această politică nebună vizează doar deținătorii de pașapoarte sud-africane”.

Afrikaans este a treia cea mai vorbită dintre cele 11 limbi oficiale ale Africii de Sud, fiind folosită de 12 % din cei 58 de milioane de locuitori ai țării. A fost considerată limba oficială până la sfârșitul apartheidului, în 1994.

Limba s-a născut în urma colonizării olandeze în Africa de Sud în secolul al XVII-lea și a fost mult timp identificată cu clasificarea rasială și asociată cu ideologia apartheidului, care a fost aplicată și propagată în principal de Partidul Național al minorității albe începând din 1948.

Dominația sa în timpul apartheidului a fost văzută ca un simbol al inegalității impuse generațiilor anterioare prin restricțiile privind locul în care oamenii puteau locui, munci, merge la școală și deține pământ.

