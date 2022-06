Tensiuni în Balcani. Macedonia de Nord se consideră umilită de Bulgaria, care îi refuză primirea în UE

Bulgaria refuză primirea în UE a Republicii Macedonia de Nord, care, în replică, se consideră „umilită” de Bulgaria.

Intrarea unei țări în UE se face prin consensul membrilor Uniunii Europene. Președintele Macedoniei, Stevo Pendarovski, a declarat că i-a interzis premierului său, Dimitar Kovacevs, să meargă la Bruxelles la reuniunea UE. Acolo, Bulgaria ar urma să folosească dreptul de veto împotriva Macedoniei de Nord.

„I-am indicat premierului Kovacevs să nu meargă la summit-ul de la Bruxelles doar pentru a face poze și pentru a îndura umilința din partea Bulgariei”, a declarat președintele Pendarovski într-un interviu citat de agenția bulgară Novinite.

„Noi, politicienii din țările mici, suntem adesea în situația de a fi nevoiți să cedăm. Dar cred că în ultimii doi ani am avut din partea Bulgariei tot atâtea hărțuiri câte am avut în 20 de ani de negocieri cu Grecia”, a susținut președintele macedonean.

Bulgaria consideră că Republica Macedonia de Nord nu respectă drepturile minorităților etnice de pe teritoriul ei. Doar dacă va respecta aceste drepturi, Macedonia de Nord ar putea intra în UE, susține Bulgaria. Acest punct de vedere a fost prezentat, acum zece zile, de Iliana Iotova, vicepreședinta Bulgariei.

Primirea în UE se face doar cu condiția respectării drepturilor minorităților

„De luni bune, noi am cerut partenerului nostru de la vest, în speţă Republica Macedonia de Nord, să respecte drepturile etnicilor bulgari, aşa cum fac toate celelalte ţări ale Uniunii Europene, dar din păcate până în acest moment Republica Macedonia de Nord nu a răspuns acestor solicitări ale noastre. Considerăm că nu a fost îndeplinită această condiţie. Noi am pus şi nişte condiţii din domeniul educaţiei, în speţă toată lumea cunoaşte istoria comună pe care o avem. Am solicitat ca manualele de istorie din ciclul preuniversitar să reflecte corect istoria şi să nu o manipuleze, să nu o denatureze, pentru că în momentul de faţă în aceste manuale de istorie sunt scrise foarte multe neadevăruri şi lucruri rele la adresa bulgarilor şi a poporului bulgar. Noi am cerut ca aceste lucruri să fie scoase. Am mai cerut desecretizarea arhivelor comuniste, în care în mod sigur se vor găsi dovezi privind represaliile la care au fost supuşi cei care se considerau etnici bulgari”, a declarat vicepreşedinta Bulgariei. Ea a făcut această declarație în România, unde a fost prezentă la o festivitate a minorității bulgare.

Franța și Germania au anunțat că vor media disputa cu Macedonia de Nord, pentru a o primi în UE. Franța deține Președinția rotativă a UE, până la 1 iulie 2022. Președintele Macron a avut întâlniri cu preşedintele Rumen Radev al Bulgariei și cu premierul Dimitar Kovacevs al Macedoniei.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!