Talibanii ordonă închiderea școlilor gimnaziale și a liceelor pentru fete

De îndată ce școlile gimnaziale și liceele pentru fetele din Afganistan s-au deschis pentru un nou an universitar, talibanii au ordonat să le închidă, notează Euronews.

O echipă de televiziune filma miercuri dimineață o lecție într-o clasă de la Liceul de fete Zarghona din capitala Kabul, când o profesoară a intrat și le-a ordonat elevilor să plece acasă.

Aceștia din urmă, care se bucurau de întoarcerea lor la școală pentru prima dată de când fundamentaliștii islamici au preluat puterea în august anul trecut, și-au închis cărțile, și-au împachetat lucrurile și au părăsit sala de clasă în lacrimi.

„Da, este adevărat”, a declarat purtătorul de cuvânt al talibanilor, Inamullah Samangani, pentru AFP, fără alte comentarii, confirmând informații potrivit cărora fetelor din toată țara li s-a cerut să se întoarcă acasă.

Niciun oficial taliban nu a fost imediat contactat pentru a explica motivul acestei decizii.

„Nu avem dreptul să comentăm”, a spus pur și simplu purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației, Ahmad Aziz Rayan.

„Mi-am văzut elevele plângând și ezitând să părăsească cursul. Este foarte dureros să văd elevii plângând”, a spus Palwasha, profesoară la școala de fete Omara Khan, din capitală.

Deborah Lyons, Reprezentantul Special al ONU pentru Afganistan, a descris rapoartele despre închiderea școlilor drept „deranjante.”

„Dacă este adevărat, care ar putea fi motivul?” a întrebat ea pe Twitter.

Ministerul Educației anunțase însă reluarea cursurilor miercuri pentru fete în mai multe provincii, cu excepția celor din Kandahar (Sud), leagănul talibanilor, care urma să se redeschidă luna viitoare.

„Nu redeschidem școli pentru a mulțumi comunității internaționale și nici pentru a obține recunoașterea lumii”, a declarat purtătorul de cuvânt Aziz Ahmad Rayan pentru AFP.

„Facem acest lucru ca parte a responsabilității noastre de a oferi educație și facilități educaționale pentru studenții noștri”, a adăugat el.

Talibanii au insistat că vor să-și facă timp pentru a se asigura că fetele cu vârste cuprinse între 12 și 19 ani vor fi ținute separate de băieți și că școlile vor funcționa conform principiilor islamice.

Înainte de anunțul talibanilor despre închiderea școlilor, fetele intervievate de agenția de presă AFP au spus că sunt „fericite” să se întoarcă la cursuri și chiar le-au mulțumit talibanilor.

În jurul orei 07:00 (03:30 CET), câteva sute de eleve s-au repezit la intrarea liceului de fete Zarghona.

Îmbrăcate în abayas negre sau colorate -o haină mare care acoperă tot corpul – sau paltoane lungi, cu o eșarfă adesea albă care le acoperă capul, partea inferioară a feței ascunsă de o mască sanitară, adolescentele au traversat ușa mare a liceului.

„Când am ajuns, am văzut că ușile școlii sunt deschise și că vin toți elevii, asta m-a bucurat foarte mult, iar apoi am venit să-mi salut profesorii”, a spus Sadaf, un elev de 16 ani din acest liceu.

„Ne-am gândit că s-ar putea să nu avem niciun progres pentru viitorul nostru. În ultimele opt luni, am fost acasă și am încercat să citim cărți. Sper că odată cu Emiratul Islamic (numele regimului taliban), există poate fi mai multă dezvoltare”, a spus adolescentul care vrea să devină medic.

Scolile din alte provincii se deschiseseră si ele dimineața, precum în Panchir (nord-est), Kunduz (nord) sau Herat (sud-vest), înainte de a-și închide porțile.

„Astăzi este o zi foarte frumoasă”, s-a entuziasmat Marjan, elevă în anul I la Liceul Gawharshad din Herat.

