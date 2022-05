Soldați ruși, morți lângă Harkov, au ajuns aranjați în forma literei Z

Oroarea războiului, oferită de brutalitatea unei imagini imortalizate de jurnaliştii agenţiei Associated Press, într-unul dintre oraşele-simbol ale conflictului armat arată mai mulți soldați ruși morți sub forma literei Z.



Oroarea războiului se manifestă şi prin imagini brutale. La sol sunt cadavrele a 4 soldaţi ruşi morţi, dispuşi în forma unui Z.



Imaginea aparţine agenţiei de presă Associated Press şi a fost realizată în suburbiile Harkovului, conform epicnews.ro.



Este unul dintre oraşele care simbolizează conflictul dintre Rusia şi Ucraina, unde imaginile oribile care povestesc brutalitatea acestui conflict sunt la tot pasul.

Pierderile Rusiei în Ucraina erau deja considerabile la începutul invaziei și cresc pe măsură ce acest atac se prelungește

La data de 27 februarie 2022, peste 4300 de militari ruși erau morți în războiul din Ucraina, anunță guvernul de la Kiev. De asemenea, circa 200 de militari ruși au fost luați prizonieri, a anunțat Ministerul Apărării de la Kiev. În Ucraina au fost doborâte 26 de avioane militare și 25 de elicoptere ale Rusiei. De asemenea, ucrainenii afirmă că au distrus 102 tancuri și 536 de alte vehicule blindate ale Rusiei.

Războiul din Ucraina a început în noaptea de miercuri spre joi. Duminică, 27 februarie, este cea de-a patra zi a războiului. Analiștii politico – militari estimează că regimul Putin și-ar fi planificat un război de cel mult patru zile la finalul căruia să fi cucerit toată Ucraina. Totuși, până azi, niciunul dintre marile orașe ale Ucrainei nu a fost cucerit. În plus, tancurile și celelalte mașini blindate rusești ar începe să ducă lipsă de motorină.

Lupte dure se desfășoară însă în orașele Kiev, Harkov și Mariupol. Harkovul fusese ocupat de ruși în cursul zilei de sâmbătă dar a fost recuperat de ucraineni, la mai puțin de 24 de ore. De asemenea, orașul Mariupol, de la Marea Azov, a fost întâi ocupat de ruși, apoi recucerit de ucraineni.

