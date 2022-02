Scott Morrison și-a cerut scuze, după ce membrii personalului parlamentar au fost hărțuiți

Prim-ministrul Australiei Scott Morrison și-a cerut marți scuze unui membru al personalului politic care a spus că a fost violată într-un birou ministerial. o analiză a constatat că jumătate dintre membrii personalului parlamentar au suferit hărțuire sau agresiune sexuală.

Scott Morrison și-a cerut scuze public în prima sesiune a parlamentului din 2022. Aceasta a fost îndreptată, în special, către angajata politic Brittany Higgins, care a spus că a fost violată într-un birou ministerial.

Scott Morrison și-a cerut scuze public

„Îmi pare rău pentru domnișoara Higgins pentru lucrurile groaznice care au avut loc aici. Locul care ar fi trebuit să fie un spațiu de siguranță și de contribuție s-a dovedit a fi un coșmar. Îmi pare rău.”, a spus Scott Morrison.

Scuzele vin după o analiză care a constatat că jumătate din personalul parlamentar a suferit hărțuire, agresiune sau agresiune sexuală. Higgins a urmărit din galeria publică cum toți liderii de partid promiteau schimbarea. Scuzele marchează un început dificil al anului electoral pentru Morrison.

„De ce nu s-a concentrat pe scuze când s-a întâmplat acum un an, cred că asta sperau oamenii, un răspuns spontan la un lucru groaznic care s-a întâmplat… Viziunea cinică este că își cere scuze acum pentru că este un an electoral. Dacă nu ar fi un an electoral, ne-am cere scuze? Posibil că nu.”, a transmis Sydneysiders.

Reputația lui Morrison, atacată de public

Integritatea personală a lui Morrison a fost atacată cu scurgeri dăunătoare, inclusiv de către Higgins. El a fost atacat de mesaje text istorice de la liderii statelor și ale partenerilor de coaliție, inclusiv unii care îl etichetează drept „mincinos”.

Sondajele arată că Morrison a fost, de asemenea, criticat de alegători pentru gestionarea pandemiei de coronavirus. Protestatarii anti-vaccin au protestat în fața Parlamentului din cauza restricțiilor Covid.

Cu toate acestea, marți dimineață s-a înregistrat o creșetere de 5% a alegătorilor care credeau că a făcut față bine crizei de sănătate.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!