Eurovision 2022 a început și durează până după miezul nopții.



TOP 25 | GRAND FINAL – EUROVISION SONG CONTEST 2022 | ESC 2022 Eurovision 2022: 🇦🇱 Albania: Ronela Hajati – Sekret 🇦🇲 Armenia: Rosa Linn – Snap 🇦🇺 Australia: Sheldon Riley – Not The Same 🇦🇹 Austria: LUM!X feat. Pia Maria – Halo 🇦🇿 Azerbaijan: Nadir Rüstəmli – Fade To Black 🇧🇪 Belgium – Jérémie Makiese – Miss You 🇧🇬 Bulgaria: Intelligent Music Project – Intention 🇭🇷 Croatia: Mia Dimšić – Guilty Pleasure 🇨🇾 Cyprus: Andromache – Ela 🇨🇿 Czech Republic: We Are Domi – Lights Off 🇩🇰 Denmark: Reddi – The Show 🇪🇪 Estonia: Stefan – Hope 🇫🇮 Finland: The Rasmus – Jezebel 🇫🇷 France: Alvan & Ahez – Fulenn 🇬🇪 Georgia: Circus Mircus – Lock Me In 🇩🇪 Germany: Malik Harris – Rockstars 🇬🇷 Greece: Amanda Tenfjord – Die Together 🇮🇸 Iceland: Systur – Með Hækkandi Sól 🇮🇪 Ireland: Brooke – That’s Rich 🇮🇱 Israel: Michael Ben David – I.M 🇮🇹 Italy: Mahmood & Blanco – Brividi 🇱🇻 Latvia: Citi Zēni – Eat Your Salad 🇱🇹 Lithuania: Monika Liu – Sentimentai 🇲🇹 Malta: Emma Muscat – I Am What I Am 🇲🇩 Moldova: Zdob și Zdub & Frații Advahov – Trenulețul 🇲🇪 Montenegro: Vladana Vucinic – Breathe 🇳🇱 Netherlands: S10 – De Diepte 🇲🇰 North Macedonia: Andrea – Circles 🇳🇴 Norway: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana 🇵🇱 Poland: Ochman – River 🇵🇹 Portugal: Maro – Saudade, Saudade 🇷🇴 Romania: WRS – Llámame 🇸🇲 San Marino: Achille Lauro – Stripper 🇷🇸 Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano 🇸🇮 Slovenia: LPS – Disko 🇪🇸 Spain: Chanel – SloMo 🇸🇪 Sweden: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer 🇨🇭 Switzerland: Marius Bear – Boys Do Cry 🇺🇦 Ukraine: Kalush Orchestra – Stefania 🇬🇧 United Kingdom: Sam Ryder – SPACE MAN #Eurovision #ESC2022 #Eurovision2022

Toate privirile sunt ațintite asupra formației ucrainene Kalush Orchestra, o victorie care ar trimite un mesaj clar din partea alegătorilor lui Putin la concursul european.



It is worth putting the subtitles on if you haven't already #Eurovision pic.twitter.com/ofqdvQvoAC — Scott Bryan (@scottygb) May 14, 2022

Rusia nu va participa; a doua zi după invazia Ucrainei, țara a fost interzisă de la concursul din acest an. Va fi a treia victorie a Ucrainei, dacă va reuși să ia acasă trofeul. Și au trecut doar șase ani de la ultima lor victorie, când Jamala a învins favoritul rus cu o melodie despre deportarea tătarilor din Crimeea sub Iosif Stalin. (Pe vremea aceea, melodia era considerată o critică a anexării Crimeei de către Rusia în 2014.)

Se așteaptă ca Regatul Unit să aibă o prezentare puternică în această seară – prin superstarul TikTok Sam Ryder, un cântăreț și compozitor carismatic, cu părul lung, din Essex, a cărui piesă Space Man s-a dovedit, până acum, populară.





România este reprezentată de WRS cu Llámame. Titlul acestuia înseamnă „Sună-mă”.



The Rasmus – Jezebel – Finland 🇫🇮 – Second Semi-Final – Eurovision 2022