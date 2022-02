Război nuclear: Care sunt șansele unui astfel de război și ce arme deține Rusia?

Vladimir Putin a pus duminică în alertă forțele de descurajare nucleară ale Rusiei, intensificând dramatic tensiunile din confruntarea sa cu Occidentul din cauza invaziei sale în Ucraina. Imaginile televiziunii ruse l-au arătat pe Putin întâlnindu-se cu ministrul apărării și cu șeful Statului Major General cărora le-a ordonat să pună în aplicare măsurile de descurajare nucleară pe „un regim special de luptă”.

El a citat „declarațiile agresive” venite din partea puterilor occidentale și sancțiunile economice puternice, care includ excluderea băncilor ruse din sistemul global de plăți Swift drept motive pentru acțiune. Putin a ridicat deja spectrul unui război nuclear săptămâna trecută, după ce a amintit Occidentului de puternicul arsenal al Rusiei în timp ce și-a declarat intenția de a invada Ucraina.

„Oricine încearcă să ne împiedice ar trebui să știe că răspunsul Rusiei va fi imediat”, a spus Putin în discursul său adresat națiunii. Și asta va duce la consecințe pe care nu le-ați întâlnit niciodată în istoria voastră”, a adăugat el într-o amenințare voalată.

Iau țările NATO în serios amenințarea lui Putin?

Statele Unite au denunțat imediat ultima escaladare a președintelui rus ca fiind „complet inacceptabilă”.

Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat anterior că orice utilizare de către Rusia a armelor sale tactice de luptă împotriva forțelor ucrainene ar reprezenta o „escaladare extrem de gravă” a conflictului.

Odată cu înaintarea Rusiei către capitala Kiev, aparent blocată în fața rezistenței acerbe a Ucrainei, doamna Truss a spus că supraviețuirea regimului lui Putin ar putea fi acum în joc dacă planul său de invazie eșuează.

„Acesta ar putea fi începutul sfârșitului pentru Putin. Mă tem că el este pregătit să folosească cele mai neplăcute mijloace în acest război”, a declarat ea pentru Sky News.

Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a declarat: „Președintele Putin continuă să intensifice acest război într-un mod total inacceptabil”.

Întrebat dacă amenințarea lui Putin echivalează cu amenințarea utilizării armelor nucleare de către Rusia, ministrul de externe Jean-Yves Le Drian a spus că este într-adevăr înțeleasă ca atare, adăugând că liderul rus ar trebui să înțeleagă și că NATO este o alianță nucleară. Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat astăzi: „Aceasta este o retorică periculoasă și un comportament iresponsabil din partea lui Putin”.

Ce arme nucleare are Rusia?

Deși Rusia și-a redus substanțial stocurile de la vârfurile Războiului Rece, încă menține cel mai mare stoc de arme nucleare din lume. Rusia are aproximativ 4.447 de arme nucleare, potrivit Bulletin of the Atomic Scientists.

Sursă Foto – Telegraph

Ucraina a moștenit, de asemenea, un număr mare de arme nucleare după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, dar țara a decis să se renunțe la ele complet în conformitate cu Memorandumul de la Budapesta din 1994, care a oferit țării asigurări de securitate din partea SUA, Regatul Unit și Rusia. Memorandumul a consacrat târgul central: Ucraina va preda întregul arsenal nuclear rămas pe teritoriul său și, în schimb, celelalte trei națiuni ar garanta toate securitatea Ucrainei și integritatea granițelor sale.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe dl Putin să facă o serie de afirmații nefondate și bizare în discursul său că „Ucraina intenționează să-și creeze propriile arme nucleare, iar acest lucru nu este doar o simplă laudă”.

El și-a petrecut o parte din discursul de joia trecută expunând un caz conform căruia SUA intenționează să aducă arme nucleare pe teritoriul ucrainean. Oficialii americani au spus în repetate rânduri că nu au astfel de planuri în țara, care nu este membră a alianței NATO.

„Dacă Ucraina dobândește arme de distrugere în masă, situația din lume și din Europa se va schimba drastic, mai ales pentru noi, pentru Rusia”, a continuat Putin.

„Nu putem decât să reacționăm la acest pericol real, cu atât mai mult cu cât, permiteți-mi să repet, conducătorii occidentali ai Ucrainei o pot ajuta să dobândească aceste arme pentru a crea încă o amenințare pentru țara noastră”.

Ce s-ar întâmpla în cazul unui război nuclear?

Potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani, Rusia este liderul lumii cu 6.200 de arme nucleare. SUA au 5.600, în timp ce Franța are 290 și Marea Britanie are 225. Armele de distrugere în masă pot ucide sute de mii de oameni deodată.

Cufărul de război al Moscovei include 527 de rachete balistice intercontinentale (ICBM), rachete balistice lansate de submarine și bombardiere strategice.

ICBM-urile pot ajunge la o viteză maximă de patru mile pe secundă în aproximativ 10 minute după lansare, ceea ce înseamnă că armele ar putea ajunge în Marea Britanie din Rusia în 20 de minute. Sistemul de comandă rus este gata să obțină autoritatea de eliberare a armelor nucleare în 10 minute de la președinte, ministrul apărării sau șeful statului major, prin ceea ce este cunoscut sub numele de valiza nucleară Cheget. Controlul fizic al codurilor de autorizare de deblocare și lansare revine armatei (statul major are acces direct la aceste coduri) și poate iniția un atac cu rachetă cu sau fără permisiunea domnului Putin sau a superiorilor politici.

Cât de probabil este să se întâmple o asemenea catastrofă?

Pe tot parcursul Războiului Rece, conflictul nuclear a fost prevenit prin „distrugerea reciprocă asigurată”, principiul potrivit căruia dacă o țară a tras o armă nucleară și cealaltă a ripostat, ambele vor fi distruse. Majoritatea experților prevăd că războiul nuclear nu va avea loc niciodată, din cauza costului potențial enorm.

„Totuși, acestea nu sunt circumstanțe normale”, a spus Jon Wolfsthal, fost oficial al Consiliului Național de Securitate. „Și cel mai mare risc de utilizare a unei arme nucleare vine dintr-un conflict mai mic care escaladează rapid în ceața războiului. Atunci când țările folosesc atacuri cibernetice, când încearcă să-și degradeze reciproc capacitățile convenționale, care susțin și capabilitățile nucleare.”

În rândul observatorilor Rusiei, există temeri că comportamentul lui Putin este foarte dubios și mai puțin previzibil în ultimele luni.

„Nu există dovezi care să sugereze că vrea să se sinucidă sau că este dornic să inițieze utilizarea armelor nucleare, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu pot scăpa de sub control”, a completat domnul Wolfsthal.

