Rapelul se recompensează cu 100 de dolari la New York

Rapelul la New York este răsplătit cu 100 de dolari pentru cei care se imunizează până la finalul anului. Primarul orașului vrea să încurajeze imunizarea în contextul apariției variantei Omicron.

Oferta este valabilă pentru orice rapel primit înainte de sfârșitul anului 2021. Primăria din New York a anunțat deja o măsură similară în luna iulie, pentru a încuraja locuitorii să primească o a doua doză de vaccin, sau chiar prima pentru cei nevaccinați.

Get boosted? Get 100 bucks.



Starting TODAY we’re offering a $100 incentive to anyone who gets a #COVID19 booster by December 31.



Learn more at: https://t.co/mLRpc82GN7 pic.twitter.com/geVyGeLSA3