Președintele CNN a demisionat din cauza relației cu o colegă

Președintele CNN Worldwide Jeff Zucker, a demisionat, după ce s-a aflat că avea o relație cu o colegă. Anunțul uimitor al lui Zucker a venit la mai puțin de două luni după ce l-a concediat pe prezentatorul de prime time Chris Cuomo.

Șeful CNN nu a oferit numele colegei cu care a avut o relație, însă a recunoscut legătura dintre cei doi. Potrivit CNN, este vorba despre Allison Gollust, locotenentul său cheie în ultimele două decenii.

Președintele CNN, Jeff Zucker, a demisionat

„Ca parte a investigației asupra mandatului lui Chris Cuomo la CNN, am fost întrebat despre o relație consensuală cu cel mai apropiat coleg al meu, cineva cu care am lucrat de mai bine de 20 de ani. Am recunoscut că relația a evoluat în ultimii ani. Mi s-a cerut să o dezvălui când a început, dar nu am făcut-o. M-am înșelat. Drept urmare, îmi dau demisia astăzi.”, a declarat Zucker.

Zucker și Gollust au început să lucreze împreună la NBC în 1998. Au urcat împreună în rândurile rețelei, iar când Zucker s-a alăturat CNN. Astfel, Allison a fost printre primii săi angajați. Chiar înainte de a veni la CNN, Gollust a lucrat pentru scurt timp ca director de comunicații pentru Andrew Cuomo.

În prezent, ea este vicepreședinte executiv și director de marketing la CNN. Într-o declarație proprie, Gollust a spus: „Jeff și cu mine suntem prieteni apropiați și parteneri profesioniști de peste 20 de ani. Recent, relația noastră s-a schimbat în timpul COVID. Regret că nu am dezvăluit-o la momentul potrivit.

Știrile despre demisia lui Zucker au generat unde de șoc în interiorul CNN și în întreaga industrie. Angajații CNN habar nu aveau ce urma înainte ca mesajul lui Zucker să ajungă în căsuțele lor de e-mail. Jason Kilar, CEO-ul WarnerMedia, părintele CNN, a declarat că a acceptat demisia lui Zucker. Acesta a spus că vor avea un nou plan de conducere în curând.

În ultimii ani, Zucker a condus rețeaua în timp ce s-a confruntat cu atacuri susținute din partea fostului președinte Trump. Sub Zucker, CNN a adoptat un slogan „Facts First”. Acesta a abordat știrile dur și a fost neînduplecat în-l condamna pe Trump.

