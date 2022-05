Polonia nu mai vrea să cumpere vaccin anti – Covid, pe motiv că n-a consumat dozele deja primite.

Guvernul de la Varșovia a anunțat Comisia Europeană că Polonia nu va mai primi și nu va mai plăti doze de vaccin produs de firma Pfizer. Pe de o parte, Polonia, cu 38 de milioane de locuitori, încă deține 25 de milioane de doze anti – Covid neutilizate. Pe de altă parte, Polonia invocă forța majoră pentru a nu mai plăti vaccinuri, întrucât are cheltuieli neprogramate legate de primirea refugiaților din Ucraina.

Primul anunț în acest sens l-a făcut ministrul polonez al Sănătății, Adam Niedzielski.

În replică, un oficial al Comisiei Europene a susținut că Polonia nu are „motive coerente” să invoce forţa majoră pentru a nu mai plăti vaccinuri anti – Covid. Oficialul de la Bruxelles a afirmat, sub protecția anonimatului, că, dimpotrivă, Polonia are acum responsabilitatea să vaccineze și cetățeni proveniți din Ucraina.

