O persoană a murit într-o gară distrusă de mai multe atacuri cu rachete în regiunea Dnipro, Ucraina

O persoană a murit și o gară a fost distrusă în urma unor atacuri cu rachete, a anunțat un guvernator ucrainean, citat de Sky News.

Loviturile cu rachete au distrus o gară din regiunea ucraineană Dnipro, a declarat un guvernator din zonă.

Cel puțin o persoană a murit într-o gară distrusă din regiunea Dnipro, Ucraina, iar liniile de cale ferată sunt avariate pe termen nelimitat

Valentyn Reznichenko a spus că cel puțin o persoană a fost ucisă în urma atacului, conform ziar.com.

El a adăugat că loviturile au avariat liniile de cale ferată suficient de grav pentru a împiedica trecerea trenurilor pe termen nelimitat.

Gara se află în orașul Pavlohrad, care se află la aproximativ 37 de mile (60 km) la est de Dnipro.

În data de 13 martie, Rusia a bombardat o bază militară din vestul Ucrainei, din orașul Yavoriv, aflată la 15 kilometri de granița Ucrainei cu Polonia.

Bilanțul atacului asupra bazei de la Yavoriv a ajuns la 35 de morți. Alte peste o sută de persoane au fost rănite.

Asupra acestei locații militare, armata rusă a lansat circa 30 de rachete. Ofițeri ucraineni estimează că rachetele au fost lansate din avioane care au decolat de la Saratov (Rusia), fără ca aceste avioane să intre deasupra Ucrainei. Guvernatorul regiunii Lvov a anunțat inițial că atacul a produs nouă morți și 57 de răniți.

Ministrul ucrainean al Apărării, Olekssi Reznikov, a precizat că la baza din Yavoriv lucrau și instructori militari străini. Nu se știe dacă, în momentul atacului, vreun militar străin era în incinta bazei.

Rusia a pornit atacul militar asupra Ucrainei la data de 24 februarie 2022. Înainte de începerea războiului, la Yavoriv funcționa un centru de instruire pentru operațiuni de menținere a păcii. La acest centru se desfășurau exerciții militare ale Ucrainei cu țările NATO – întrucât Ucraina este stat partener cu NATO. Inclusiv militari români participaseră, în ultimii ani, la antrenamente în acea unitate. Până la 1500 de militari se instruiau, simultan, în această unitate.

Bază militară modernă, cu instructori din Occident

Potrivit evidențelor NATO, centrul de la Yavoriv avea o capacitate de 1790 de militari. Nu se știe câți se aflau, efectiv, în incinta unității. Baza are o poziție strategică deosebită. În vecinătatea ei se află trei puncte de trecere a frontierei spre și dinspre Polonia, dintre care două rutiere și unul rutier și feroviar. În zona Yavoriv se află trei aeroporturi, dintre care unul poate fi utilizat de avioane militare de transport de mari dimensiuni, tip C 130. Celelalte două aerodromuri pot servi pentru avioane tip C 141.

La sud de poligonul Yavoriv se află autostrada Varșovia – Lvov.

