Meta înregistrează prima scădere a veniturilor din istorie, deoarece inflația afectează vânzările de publicitate

Meta, compania mama a Facebook, a emis o prognoză sumbră după ce a înregistrat prima scădere trimestrială a veniturilor din istorie, temerile legate de recesiune și presiunile concurențiale afectând vânzările de reclame digitale.

Acțiunile companiei cu sediul în Menlo Park, California, au scăzut cu aproximativ 4,6% în tranzacțiile extinse, notează Reuters.

Compania a declarat că se așteaptă ca veniturile din trimestrul al treilea să scadă la 26 miliarde de dolari, ceea ce ar însemna a doua scădere anuală consecutivă. Analiștii se așteptau la 30,52 miliarde de dolari, potrivit datelor IBES de la Refinitiv.

Veniturile totale, care constau aproape în întregime din vânzările de publicitate, au scăzut cu 1%, la 28,8 miliarde de dolari în al doilea trimestru, încheiat la 30 iunie, de la 29,1 miliarde de dolari anul trecut. Cifra a ratat ușor previziunile Wall Street, de 28,9 miliarde de dolari, potrivit Refinitiv.

Compania, care operează cea mai mare platformă de social media din lume, a raportat rezultate mixte în ceea ce privește creșterea numărului de utilizatori.

Numărul lunar de utilizatori activi pe rețeaua de socializare emblematică Facebook a fost sub așteptările analiștilor, la 2,93 miliarde în al doilea trimestru, o creștere de 1% de la an la an, în timp ce numărul de utilizatori activi zilnici a depășit cu mult estimările, la 1,97 miliarde.

La fel ca multe alte companii globale, Meta se confruntă cu o anumită presiune asupra veniturilor din cauza dolarului puternic, deoarece vânzările în valută reprezintă mai puțin în dolari. Meta a declarat că se așteaptă la o creștere a veniturilor de 6% în al treilea trimestru, pe baza ratelor de schimb actuale.

Cu toate acestea, rezultatele Meta sugerează, de asemenea, că soarta vânzărilor de anunțuri online ar putea fi divergentă între jucătorii din domeniul căutării (companii precum Google) și cei din social media, aceștia din urmă fiind afectați mai grav, deoarece clienții își reduc cheltuielile.

Alphabet Inc., cea mai mare platformă de publicitate digitală din lume, a raportat marți o creștere a veniturilor trimestriale, vânzările din partea celui mai mare generator de bani – Google search – depășind așteptările investitorilor.

Snap Inc. și Twitter au ratat așteptările privind vânzările săptămâna trecută și au avertizat asupra unei încetiniri a pieței publicitare în trimestrele următoare, declanșând o vânzare amplă în întregul sector.

Pe lângă presiunile economice, activitatea de bază a Meta se confruntă, de asemenea, cu o presiune unică, deoarece concurează cu aplicația de videoclipuri scurte TikTok.

