Mandatul lui Jens Stoltenberg la șefia NATO, prelungit 

Mandatul de secretar general al NATO al lui Jens Stoltenberg va fi prelungit cu un an.

Liderii țărilor NATO reuniți într-un summit extraordinar la Bruxelles au decis joi prelungirea mandatului lui Jens Stoltenberg până la 30 septembrie 2023, din cauza războiului din Ucraina.

„Sunt onorat de această decizie a șefilor de stat și guvern din NATO de a prelungi mandatul meu de secretar general până la 30 septembrie 2023”, a scris șeful Alianței pe Twitter.

Stoltenberg fusesese numit pentru șefia băncii centrale norvegiene și trebuia să preia funcția la 1 decembrie.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J