Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, foarte palidă, s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Întâlnirea a avut loc marți, în cea de-a doua zi a vizitei liderului ONU la Chișinău. Inițial, întâlnirea era programată luni, dar șefa de stat a Republicii Moldova a contramandat-o. Președinția Republicii Moldova a explicat amânarea vizitei invocând motive medicale, fără a oferi detalii.

Inclusiv locuitorii din Republica Moldova sunt contrariați de starea de sănătate a șefei statului. Mulți dintre ei îi urează sănătate. Sunt însă și persoane care se întreabă care a fost problema medicală, din moment ce Maia Sandu și-a anulat întreg programul de luni, dar și l-a putut relua, marți.

Una dintre ipoteze este că președinta Republicii Moldova ar avea Covid. Dar la întâlnirea cu secretarul general ONU, niciunul dintre ei nu a purtat mască.

Maia Sandu mulțumește pentru sprijinul financiar oferit de ONU

„L-am salutat astăzi, la Chișinău, pe Antonio Guterres, Secretarul General al ONU. Am discutat despre consecințele războiului din Ucraina pentru Republica Moldova și despre eforturile noastre de a continua, în pofida situației de securitate dificile din regiune, proiectele de dezvoltare a țării. Mizăm pe cooperarea cu Națiunile Unite pentru a răspunde mai eficient la numeroasele provocări cu care ne confruntăm. I-am mulțumit Secretarului General ONU pentru sprijinul de care țara noastră a beneficiat de-a lungul anilor prin agențiile Națiunilor Unite, dar și pentru suportul în gestionarea actualei crize umanitare, inclusiv ajutorul financiar direct oferit refugiaților ucraineni și familiilor ce îi găzduiesc. Am primit asigurări că, în scurt timp, aceste ajutoare vor ajunge la toți cei care au nevoie de ele. Domnul Antonio Guterres a transmis tuturor cetățenilor noștri gratitudinea sa pentru solidaritatea manifestată față de refugiații din Ucraina. Vrem să construim o lume mai sigură și mai bună pentru toți. De aceea, am reconfirmat susținerea noastră pentru agenda de dezvoltare durabilă a ONU.

Am discutat și despre noul Cadru de Parteneriat ONU-Moldova pentru următorii cinci ani. Este un parteneriat care va susține realizarea priorităților noastre naționale în domeniul drepturilor omului și al dezvoltării, al consolidării statului de drept și democrației, și va contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor”, a anunțat Maia Sandu într-un mesaj postat pe internet.

La activitățile de luni, la întâlnirea cu secretarul general ONU a participat premierul Natalia Gavrilița.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!