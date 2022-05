Macron, investit pentru a doua oară președinte, astăzi

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va fi învestit astăzi, în cadrul unei ceremonii sobre, dar pline de simbolism, la Palatul Elysee, cu câteva zile înainte de începerea celui de-al doilea mandat al său, scrie AFP, citată de Agerpres.



Învestirea celui de-al patrulea preşedinte reales sub cea de-a cincea Republică, după De Gaulle, Mitterrand şi Chirac, este în linie cu cea a predecesorilor săi, desfăşurându-se exclusiv în interiorul Palatului Elysee. Prin urmare, evenimentul va fi, în esenţă, o ceremonie televizată, transmisă în direct pe toate canalele principale.



La ora locală 11.00 (09.00 GMT), Emmanuel Macron îşi va face intrarea în Salle des Fetes (Sala de festivităţi), cea mai mare şi mai prestigioasă sală a palatului, în sunetul primei mişcări a Concertului pentru oboi de Hendel.



Preşedintele Consiliului Constituţional, Laurent Fabius, îi va proclama victoria în turul al doilea, din 24 aprilie, în faţa candidatei de extremă dreapta Marine Le Pen, cu 58,55% din voturi. Macron va primi apoi colanul de mare maestru al Legiunii de onoare.



Această ceremonie „este o prelungire a unui ritual cvasi-monarhic, în fond este un fel de încoronare a monarhului republican”, explică pentru AFP istoricul Jean Garrigues.



Şeful statului va rosti apoi un discurs în faţa a aproximativ 450 de personalităţi, a familiei sale, inclusiv soţia sa Brigitte, a prietenilor săi, a membrilor guvernului, a prim-ministrului său în funcţie Jean Castex, precum şi a principalilor lideri ai celor două camere ale Parlamentului şi a altor invitaţi.



Vor fi prezenţi şi predecesorii săi Nicolas Sarkozy şi Francois Hollande, precum şi fostul său prim-ministru Edouard Philippe.



Singura notă personală a preşedintelui reales va fi alegerea invitaţilor, printre care se numără îngrijitori, aleşi locali, lideri de asociaţii, sportivi şi tineri, pentru a le reaminti priorităţile declarate ale noului său mandat, printre care se numără şi reforma spitalelor.



El va expune în discurs principalele orientări ale celui de-al doilea său mandat de cinci ani, înainte de a ieşi în parcul palatului pentru a trece în revistă trupele în sunetul imnului naţional, Marseillaise, dar şi al piesei „Entre Terre et Mer” al formaţiei Bagad de Lann-Bihoue, cântată deja în ultimii ani ca un omagiu adus soldaţilor ucişi în operaţiunile din Sahel.



În conformitate cu o tradiţie care datează din Vechiul Regim (perioada dintre Renaştere şi Revoluţia Franceză, respectiv între secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea), 21 de salve de tun vor fi trase de pe Esplanade des Invalides (esplanada invalizilor) din Paris.



Cu toate acestea, noul mandat de cinci ani va începe oficial abia la 14 mai. Numirea noului prim-ministru nu este aşteptată decât după aceea, în timp ce alegerile parlamentare vor avea loc o lună mai târziu.



Aparentele dificultăţi ale lui Macron de a găsi persoana potrivită pentru a conduce guvernul alimentează speculaţiile.



Fosta directoare de cabinet a premierului socialist Manuel Valls, Veronique Bedague, în prezent director general al grupului imobiliar Nexity, ar fi refuzat oferta, la fel ca şi deputata socialistă Valerie Rabault, care a declarat că a fost abordată şi a refuzat pentru a nu fi nevoită să susţină proiectul privind pensionarea la vârsta de 65 de ani.



La rândul său, Palatul Elysee dă asigurări că „preşedintele nu a oferit nimănui postul de prim-ministru”.



Jean Garrigues vede o serie de dificultăţi principale pentru Macron în această privinţă.



El citează „peisajul politic fracturat” cu care se confruntă, lipsa unei „adevărate culturi de partid” în cadrul formaţiunii sale, care tocmai s-a redenumit Renaissance (Renaştere), „natura poziţionării sale politice, care este atât de dreapta, cât şi de stânga”.



Dar istoricul, care pregăteşte o carte despre relaţia dintre preşedinţi şi prim-miniştri, subliniază, de asemenea, „caracterul respingător” pe care această funcţie îl are de aproximativ zece ani, mai ales pentru personalităţile care ar putea întruchipa o reînnoire politică.



”Nu poţi în acelaşi timp să creezi un nou partid numit Renaştere şi să pui în fruntea guvernului aceeaşi rataţi”, a conchis el.

Primele acțiuni ale lui Macron după investire

Duminică, Emmanuel Macron va participa la festivităţile care marchează aniversarea victoriei Aliaţilor asupra Germaniei naziste la 8 mai 1945.



Luni, de Ziua Europei, este aşteptat la Strasbourg pentru a se adresa Parlamentului European. El va merge apoi, în aceeaşi zi, la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul german Olaf Scholz – prima sa călătorie în străinătate după ce a fost reales.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!