Locuitorii din Donbas se aruncă în tren și pleacă unde văd cu ochii – VIDEO

Situația în Ucraina este deja mult prea gravă. Astfel că de mai bine de două zile, locuitorii din statele estice au început evacuarea. Mulți care nu au mașini au ales calea feroviară și se pun în tren cu prima cursă.

Primul tren din Donbas a ajuns deja în localitatea Voronej din Rusia. Mii de oameni au pătruns în țara condusă de Vladimir Putin. Acesta a promis oamenilor că le va da aproximativ fiecăruia câte 100 de dolari.

Cei mai mulți s-au urcat în tren de teama războiului. Și-au luat pur și simplu familiile și au plecat fără să se mai uite în urma lor. Și-au abandonat casele și agoniseala de o viață.

🇷🇺🇺🇦⚡️Evacuation of Donbass residents still ongoing. This train arrived from Donbass to Voronezh. pic.twitter.com/GAbDW9h5Di

Gorlovka, cunoscut și ca Horlivka, este un oraș situat în Donețk. Și de aici mii de oameni au plecat cu trenul cu genți cu strictul necesar fără să se mai uite în urma lor.

Mulți sunt speriați de bombardamentele din ultimele zeci de ore și sunt siguri că dacă aleg să rămână vor fi ținta soldaților ruși.

A heartbreaking sight for those relatives as the mass evacuation of Gorlovka residents to Russia is starting to happen at Gorlovka railway station. #Donbass 🇷🇺 pic.twitter.com/Dh6DrhRmKA