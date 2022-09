Regina Elisabeta a II-a este condusă astăzi pe ultimul drum. La eveniment participă peste 500 de șefi de stat și de Guverne, printre ei se află: Klaus Iohannis, Joe Biden și Emmanuel Macron.

Ceremonia de înmormântare, care se desfăşoară între 10:00 şi 18:30 GMT, începe cu funeraliile de stat la Westminster Abbey, la care participă peste 2.000 de invitaţi, printre care sute de demnitari străini şi capete încoronate.

LIVETEXT

At The King’s request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen’s wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW