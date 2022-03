Hillary Clinton este infectată cu Covid, deși se vaccinase

Hillary Clinton este infectată cu Covid, iar soțul ei, fostul președinte Bill Clinton, a fost testat negativ.

Hillary Clinton fusese vaccinată anti – Covid, iar acesta este probabil motivul pentru care ea are acum doar simptome ușoare de boală. Hillary Clinton are 74 de ani, a fost senator din partea Partidului Democrat și a fost secretar de stat (echivalentul funcției de ministru de Externe) sub mandatul președintelui Barack Obama. În anul 2016, ea a candidat la alegerile prezidențiale din SUA.

Fosta „Primă Doamnă” a SUA a anunțat că are rezultat pozitiv la testul Covid dar se simte bine. Anunțul a fost făcut marți, 22 martie 2022, pe Twitter.

„Sunt mai recunoscătoare ca oricând pentru protecţia pe care o pot oferi vaccinurile împotriva formelor grave de îmbolnăvire”, a precizat soția lui Bill Clinton, după ce a fost testată pozitiv.

Hillary Clinton îi îndeamnă pe americani să facă și doza booster

Soția fostului președinte al SUA a lansat și un apel către cetățenii americani. „Vă rog, vaccinaţi-vă, inclusiv cu doza booster, dacă n-ați făcut-o deja”, a subliniat Hillary.

Bill Clinton (75 de ani), care a obținut rezultat negativ la testul Covid, este în carantină. Peste câteva zile, el va face un nou test.

Acum o săptămână, fostul președinte Barack Obama a anunțat și el că are Covid.

