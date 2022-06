FOTO: Noul logo al McDonald’s Rusia

Noul lanț rusesc de fast-food și-a dezvăluit noul logo, după ce MCDonald’s a ieșit din Rusia. Noul restauraunt se pregătește să își redeschidă porțile începând de duminică.

Ahead of its relaunch on 12 June, the new "McDonald's" has confirmed to RIA Novosti that this will be its logo



Noul logo prezintă un cerc și două linii, despre care se spune că reprezintă un burger și doi cartofi prăjiți.

Compania nu a dezvăluit încă numele lanțului, deși se pare că au fost luate în considerare o serie de opțiuni.

În luna mai, McDonald’s a declarat că se va retrage din Rusia din cauza războiului din Ucraina.

Această decizie vine în contextul în care lanțul rusesc este programat să redeschidă 15 restaurante în acest weekend, potrivit agenției de știri rusești de stat TASS, care a citat Sistema PBO, firma care gestionează afacerea deținută anterior de McDonald’s.

„Fundalul verde al logo-ului simbolizează calitatea produselor și a serviciilor cu care sunt obișnuiți oaspeții noștri”, a declarat pentru TASS un purtător de cuvânt al Sistema PBO.

Utilizatorii rețelelor de socializare au comentat că noua siglă arată în continuare ca un „M”.

Alții au spus că noul logo părea să fie inspirat de steagul Bangladeshului, care are, de asemenea, un fundal verde închis și un cerc roșu în nuanțe similare cu noul logo.

Potrivit ziarului Izvestia, Sistema PBO a trimis opt nume potențiale pentru noul lanț de magazine la Rospatent, agenția guvernamentală rusă responsabilă cu proprietatea intelectuală.

Printre numele care se pare că sunt luate în considerare se numără „Tot Samyi”, care se traduce prin „același” și „Svobodnaya Kassa”, care înseamnă „casă de marcat disponibilă”.

McDonald’s, Sistema PBO și Rospatent nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii ale BBC.

McDonald’s și-a întrerupt temporar activitatea în Rusia în martie, la mai puțin de două săptămâni după ce țara a invadat Ucraina.

Luna trecută, a anunțat că va părăsi Rusia din cauza „crizei umanitare” și a „mediului operațional imprevizibil” cauzate de război.

