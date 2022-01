Explozie în Afganistan. Cel puțin 9 copii au murit

Cel puţin nouă copii au fost ucişi în explozia unui obuz de mortier în provincia afgană estică Nangarhar.

Alţi patru copii au fost răniţi în explozia produsă în apropierea unei şcoli din satul Baiganan, districtul Lal Pur, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernatorului din Nangarhar, Qazi Mullah Adel, scrie Agerpres.

Imagini distribuite pe reţelele sociale arată un stand mobil unde se vindeau floricele avariat lângă locul exploziei.

Copiii răniţi au fost transportaţi la spitalul regional din Jalalabad pentru a fi trataţi, potrivit Indiablooms.com.

Muniţia neexplodată rămasă de pe urma deceniilor de război provoacă adesea victime în rândul copiilor în Afganistan.

retweetnews2019: RT @AbdulhaqOmeri: Photo : A bomb attacks near a school in Lalpura district of #Nangarhar province of #Afghanistan. pic.twitter.com/Wc5VIyG3Re