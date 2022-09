Drapelul de la Ambasada Marii Britanii a fost coborât în bernă

Drapelul de la Ambasada Marii Britanii din București a fost coborât în bernă, vineri dimineață, în semn de doliu după decesul Reginei Elisabeta a II-a (1926 – 2022).

Decesul a fost anunțat oficial în Regatul Unit în seara zilei de joi, 8 septembrie 2022.

Ambasada Marii Britanii în România a postat pe internet, vineri dimineață, următorul mesaj:

„Our flag at British Embassy Bucharest has been lowered to half-mast in honour of Her Majesty Queen Elizabeth II.

She was the very spirit of Great Britain – and that spirit will endure”

(„Steagul nostru de la Ambasada Marii Britanii de la Bucureşti a fost coborât în bernă, în onoarea Majestăţii Sale, Regina Elisabeta a II-a. Ea a fost spiritul Marii Britanii, iar acest spirit va dăinui”)

Românii depun flori și candele la Ambasada Marii Britanii

În fața sediului Ambasadei Marii Britanii din București, românii aduc, încă din cursul nopții, candele și flori.

Toți cetățenii Regatului Unit sunt în doliu, după decesul Reginei Elisabeta a II-a. Regina a murit joi, la vârsta de 96 de ani, în Castelul Balmoral din Scoţia. În ultimele sale zile de viață, Regina se afla sub strictă supraveghere medicală. Balmoral este reședința de vară a Casei Regale britanice.

Regina Elisabeta și soțul ei, Prințul Philip, au avut patru copii. Fiul lor cel mai mare, Prințul Charles (73 de ani), urmează a fi desemnat rege. Anunțul în acest sens se va face, la Londra, vineri sau sâmbătă. Cele mai recente informații susțin că proclamarea ca rege a lui Charles al III-lea va avea loc în ziua de sâmbătă, 10 septembrie, la ora 12. El își preia imediat atribuțiile de suveran, deși ceremonia oficială de încoronare va avea loc abia în anul 2023. Charles al III-lea va fi șef de stat pentru 15 țări independente, una dintre ele fiind Regatul Unit.

Noul rege, Charles al III-lea, pleacă, vineri, de la Balmoral la Londra. În capitala Regatului Unit, el va avea o întâlnire, vineri, cu premierul Liz Truss.

