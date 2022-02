Donald Trump, probleme financiare și juridice grave: „L-am acoperit timp de un deceniu! Nu am mai lucra pentru el”

Luni, vechii contabili ai lui Donald Trump au făcut un anunț foarte important: „L-am acoperit timp de un deceniu! Nu am mai lucra pentru el”, scrie CNN.

Chiar dacă limbajul folosit de firma Mazars îmbracă frumos aceste declarații împotriva lui Trump, ceea ce vor să sublinieze este că oricine care interacționează cu el nu ar trebui să se bazeze pe evaluările lor privind starea sa financiară din ultimul deceniu.

Firma, de fapt, sare de pe ceea ce pare o navă care se scufundă. Și o fac, cel puțin parțial, din cauza informațiilor care au ieșit la iveală ca parte a unei investigații în curs a procurorului general din New York, Letitia James.

„Am ajuns la această concluzie pe baza dosarelor realizate de procurorul general din New York la 18 ianuarie 2022, pe propria noastră investigație și pe informațiile primite din surse interne și externe”, a scris Mazars într-o scrisoare către Trump. Directorul juridic al organizației i-a sfătuit să nu se mai bazeze pe situațiile financiare din iunie 2011 până în iunie 2020.

Știm că James analizează acuzațiile conform cărora organizația lui Trump a supra- sau subevaluat activele pentru a câștiga condiții favorabile pentru împrumuturi. Într-un dosar în instanță din ianuarie, biroul lui James a sugerat că a găsit informații „care indică faptul că Organizația Trump a folosit evaluări frauduloase sau înșelătoare ale activelor pentru a obține o serie de beneficii economice, inclusiv împrumuturi, asigurări și deduceri fiscale”.

Decizia lui Mazars pare a fi o încercare de a se proteja de posibile încurcături legale cauzate de Trump. Dorința lor de a se spăla complet pe mâini și să se „lapede” de Trump apare clar în această parte a declarației:

„Deși nu am ajuns la concluzia că diferitele situații financiare, în ansamblu, conțin discrepanțe semnificative, bazate pe totalitatea circumstanțelor, considerăm că sfatul nostru pentru a nu vă mai baza pe acele situații financiare este adecvat.”

În esență: nu am găsit (încă) exemple specifice de supraevaluare sau subevaluare, dar îl credem pe James și dorim să ieșim din această situație cât se poate de frumos. Și dorim ca toți cei care s-au bazat pe situațiile financiare furnizate de firma noastră să știe că ar trebui să înceteze să facă asta.

Decizia lui Mazars îl izolează și mai mult pe Trump, deoarece se confruntă cu o serie de probleme juridice. Luați în considerare că, pe lângă investigația lui James, Trump se confruntă cu următoarele:

1) Noul procuror de district din Manhattan a declarat pentru CNN în decembrie că intenționează să se concentreze pe ancheta de mare profil asupra practicilor de afaceri ale lui Trump și că ar putea extinde echipa de investigații. După cum a raportat atunci Kara Scannell de la CNN: „Investigația, care este în desfășurare de câțiva ani, pare să ajungă la un punct culminant, procurorii concentrându-se pe acuratețea situațiilor financiare ale Organizației Trump atunci când căuta finanțare.”

2) E. Jean Carroll urmărește un proces pentru defăimare în ceea ce privește acuzația ei că Trump a violat-o în anii 1990. El a negat acuzația ei de viol. Cazul este încă în litigiu.

3) Mary Trump, nepoata fostului președinte, și autoarea cărții „Too Much and Never Enough: How My Family Created The World’s Most Dangerous Man,” l-a dat în judecată pe Trump în 2020, pretinzând că el, sora lui și răposatul său frate, au comis o fraudă pentru a o împiedica să obțină partea echitabilă din averea tatălui lui Trump, Fred Sr. În ianuarie, un judecător din statul New York a audiat cererea lui Trump de a respinge cazul.

4) Mai mulți parlamentari și ofițeri de poliție democrați îl dau în judecată pe Trump pentru presupusul său rol în insurecția din 6 ianuarie 2021. Și un comitet select al Camerei continuă să analizeze acțiunile lui Trump legate de acea zi.

5) În Georgia, procurorul districtual al comitatului Fulton Fani Willis analizează încercările lui Trump de a anula rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020 din stat. „Aceasta este o anchetă penală. Nu suntem aici să jucăm un joc”, a spus Willis recent pentru CNN. „Plănuiesc să folosesc puterea legii. Suntem cu toții cetățeni”.

6) Departamentul de Justiție analizează o schemă prin care Trump și-a plasat alegători falși după alegerile din 2020. Procurorul general din Michigan, Dana Nessel, un democrat, a remarcat că falsurile de înregistrări publice și dosarele electorale aduc 20 de ani de închisoare, conform legii statului. Nessel a înaintat ancheta DOJ.

7) Fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen, îl dă în judecată pe Trump, pretinzând că fostul președinte l-a băgat în închisoare pentru a-l împiedica să-și promoveze cartea.

Pe lângă toate acestea, mai sunt întrebările în curs în legătură cu 15 cutii cu materiale de la Casa Albă pe care Arhivele Naționale au trebuit să le ia înapoi de la Trump. Acesta le-a dus la Mar-a-Lago.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!