Demisie în Guvern. Ministrul de Externe pune familia pe primul loc

Ministrul belgian al Afacerilor Externe și Europene, Sophie Wilmès, a demisionat din cauza bolii soțului său.

„Boala soțului meu va fi o luptă grea pe care vreau să o duc alături de el și de copiii noștri. Actualele mele funcții în guvern nu mi-ar permite să fac acest lucru”, a declarat Wilmes.

Admiration totale pour la personne que tu es et pour ce choix que tu poses @sophie_Wilmes.



Nous sommes à vos côtés dans ce combat mené avec Christopher.



Merci pour ton dévouement et ton engagement ces dernières années. Ce n'est qu'un aurevoir, till we meet again. pic.twitter.com/ue4J59aub7