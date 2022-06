Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a avut loc, miercuri, în mai multe zone din Afganistan şi Pakistan, conform Institutului American de Geofizică (USGS).

Bilanţul cutremurului care a lovit sud-estul Afganistanului, în noaptea de marţi spre miercuri, a ajuns la cel puţin 950 de morţi.

At least 280 people were killed and hundreds more injured after a powerful earthquake hit southeastern Afghanistan, state media reports.



Victims were being airlifted by helicopters and treated in clinics https://t.co/UsYONDuMIj pic.twitter.com/VWGmoIHQCD