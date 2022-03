Este a-26-a zi de război, iar Ucraina este distrusă bucată cu bucată. Mulți se tem că acest atac al rușilor va mai dura cel puțin câteva săptămâni.

Principalele evenimente ale zilei

Conflict din Ucraina: bombardamentul rusesc acuzat pentru scurgerea de gaz coroziv. Mai multe aici.

Armata rusă a tras într-un grup de civili ucraineni care protestau în Herson. Citește mai multe aici.

Poluare masivă în Kiev din cauza bombardamentelor.

Russia-Ukraine live updates: At least eight dead after shelling of Kyiv shopping centre – The Globe and Mail https://t.co/8F99ljrv3P — Ann Rees, PhD (@ann_rees) March 21, 2022

Principalele evenimente din dimineata zilei de 21 martie

Ucraina a respins apelurile Rusiei de a preda orașul portuar Mariupol, unde locuitorii sunt asediați și aproape au rămas fără hrană, apă și energie, într-o criză umanitară care sporește presiunea asupra liderilor europeni de a înăspri sancțiunile împotriva Moscovei.

Renewed Russian shelling leaves civilians dead and parts of Kyiv https://t.co/I9RplbTGFP via @MailOnline — Andromeda Beauty (@AndromedaBeauty) March 21, 2022

Obuze rusești au lovit case și o zonă comercială din cartierul Podil din Kiev, ucigând cel puțin patru persoane, au declarat autoritățile orașului. Atacul de duminică seară a venit după o relativă acalmie în weekend.

Massive blasts shake Kyiv; Ukraine rejects Russia’s demand to surrender Mariupol



Capital’s mayor reports at least 1 fatality after explosions hit a residential area and a shopping mall; Russia claims to bomb Ukrainian special forces training centerhttps://t.co/vBEjvGZvZr pic.twitter.com/13Urc8OM05 — The Nix Factor 🌎🤔 (@Lagartija_Nix) March 21, 2022

Ucraina și susținătorii săi occidentali spun că forțele terestre rusești au făcut puține progrese în ultima săptămână, concentrându-și eforturile pe lovituri de artilerie și rachete – adesea în centre urbane.

Vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk a declarat că peste 7.000 de persoane au fost evacuate duminică din orașe prin coridoare umanitare, mai mult de jumătate din Mariupol. Ea a spus că guvernul intenționează să trimită luni aproape 50 de autobuze acolo pentru mai multe evacuări.

Zece milioane de oameni au fost strămutați, inclusiv aproape 3,4 milioane care au fugit din țară ca refugiați, a declarat agenția ONU pentru refugiați.

Zelenski s-a adresat parlamentului israelian printr-un apel video și a pus criticat reticența Israelului de a vinde Ucrainei sistemul de apărare antirachetă Iron Dome.

Ministrul de externe al Turciei a susținut că Rusia și Ucraina se apropie de un acord asupra unor chestiuni „critice” și că speră la o încetare a focului

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc săptămâna aceasta pentru a lua în considerare impunerea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, inclusiv un embargo petrolier.

Miniștrii de externe ai UE se reunesc luni, înainte ca președintele american Joe Biden să sosească joi la Bruxelles pentru summituri cu cei 30 de aliați ai NATO, precum și cu UE și în formatul Grupului celor Șapte (G7), inclusiv Japonia.

Rusia – Ucraina, ziua 23: sirenele au pornit din nou în această dimineață

ZIUA A 22-A DE RĂZBOI

