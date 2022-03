Zelenski, discurs istoric în faţa Congresului American -VIDEO

Volodimir Zelenski a ţinut un discurs istoric în faţa membrilor Camerei Reprezentanţilor şi Senatului SUA.

Preşedintele ucrainean a întrebat, retoric, dacă este „prea mult să le cerem” aliaţilor din NATO, inclusiv SUA, să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei.

„Am o nevoie”, a spus el invocând discursul istoric „I have a dream” al liderului pentru drepturile civile Martin Luther King Jr., rostit în 1963 la Washington DC.

„Chiar acum se decide destinul ţării noastre, destinul poporului nostru”

Zelenski face apel ca SUA să-şi amintească de atacul de la Pearl Harbor comis de Japonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, să-şi amintească de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Preşedintele ucrainean a spus că invazia Ucrainei de către Rusia este mai mult decât despre Ucraina, este vorba despre democraţie, libertate şi alegerea propriei căi.

Ceea ce se întâmplă în Ucraina este ceva ce „Europa nu a mai văzut în 80 de ani”, a spus el.

„Vă invit să faceţi mai mult”, a spus Zelenskiy.

El a precizat că Rusia a „transformat cerul într-o sursă a morţii”

