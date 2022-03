Taximetriștii voluntari conduc refugiați ucraineni în Spania

Un convoi de șoferi de taxi spanioli voluntari a sosit la Madrid din Polonia în noaptea de joi (17 martie), conducând refugiați ucraineni epuizați și emoționați.

O primire caldă și emoționantă la Madrid i-a întâmpinat pe refugiații ucraineni conduși din Polonia peste noapte (17 martie) într-o flotă de taxiuri voluntare spaniole. Au ajuns la un banner pe care scria „Bine ați venit” în ucraineană și oamenii străbăteau străzile. Unii dintre cei 133 de refugiați au izbucnit în plâns.

Înșiși șoferii și-au organizat călătoria dus-întors de 40 de ore. Ei au spus că costul de aproximativ 55.000 de dolari a fost finanțat de ei înșiși și de donații. Jose Maria Perez și-a condus taxiul pe mai mult de 3.100 de mile pentru a-i ridica pe refugiați.

„Am petrecut noaptea la Varșovia și în noaptea următoare am început cea mai frumoasă și grea parte. A fost cea mai grea parte pentru că am auzit povești foarte dure. Tocmai am avut un sneak peak a locului în care stăteau, nu am vrut să-l văd pentru că am fost șocat. A fost cu adevărat emoționant să văd atât de mulți oameni care încearcă să ajute și atât de mulți oameni care au nevoie de ajutor. Când am parcat și am primit familiile desemnate, cu actele lor… Imaginați-vă, am fost fericiți.”

Inițiativa lor este doar una dintre multele care au apărut în Spania și Europa pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Când au ajuns la Nadarzyn, lângă capitala poloneză Varșovia, șoferii au livrat donații pe care le adunaseră și au pregătit spațiu pentru a-i duce pe refugiați înapoi la Madrid.

Taxiurile au ajuns în biserica San Anton din centrul Madridului la scurt timp după ora 01:00 și au fost întâmpinate de părintele Angel, care conduce un ONG, Messengers for Peace. Aproximativ 4.500 de refugiați ucraineni au fost înregistrați în Spania de la invadarea Ucrainei de către Rusia pe 24 februarie, dar ministrul spaniol al migrației spune că numărul real este mult mai mare.

