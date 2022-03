Sting, apel la pace: „Nu m-am gândit niciodată că această melodie va fi din nou relevantă”

Sting face apel la pace în contextul războiului Rusia-Ucraina: „Nu m-am gândit niciodată că această melodie va fi din nou relevantă.” Sting s-a întors la o melodie din 1985 despre care spera că nu va mai fi nevoie să o cânte vreodată.

„Am cântat foarte rar această melodie și nu m-am gândit niciodată că va fi din nou relevantă”, le-a spus Sting fanilor, în vârstă de 70 de ani, într-un videoclip postat pe Instagram, sâmbătă, 5 martie. „Dar, în lumina deciziei sângeroase a unui singur om de a invada un vecin pașnic și neamenințător, cântecul este, încă o dată, o pledoarie pentru umanitatea noastră comună.”

Sting – Russians

Cântecul, intitulat simplu „Rușii”, a fost lansat pentru prima dată ca single din The Dream of the Blue Turtles, primul său album solo după ce s-a despărțit de trupa sa, The Police.

Sting: Pentru curajoșii ucraineni care luptă împotriva acestei tiranii brutale și, de asemenea, pentru rușii care protestează în ciuda amenințării cu arestarea și închisoarea. Noi, cu toții, ne iubim copiii. Opriți războiul!

