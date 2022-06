UPDATE, ora 09:38: Rusia pare să-şi fi reînnoit în ultimele 48 de ore eforturile în a avansa mai la sud de oraşul Izium din estul Ucrainei, raportează sâmbătă Ministerul Apărării britanic, informează Reuters.



Obiectivul forţelor ruse este de a pătrunde mai adânc în regiunea Doneţk şi de strânge laţul în jurul oraşului Severodoneţk dinspre nord, a precizat ministerul britanic pe Twitter.



Dacă civilii ucraineni blocaţi în acest oraş nu vor accepta oferta de a părăsi localitatea printr-un coridor umanitar, forţele ruse ar putea găsi în aceasta o justificare pentru a nu face distincţie între aceşti civili şi orice ţintă militară ucraineană din zonă, a mai subliniat ministerul, scrie Agerpres.



Armata rusă încearcă de săptămâni să cucerească Severodoneţk, oraş industrial din regiunea Lugansk, important pentru a putea controla întregul bazin minier Donbas.

Guvernul polonez cere noi măsuri punitive împotriva Rusiei, pentru a menţine presiunea economică asupra Moscovei şi a pune capăt invaziei asupra Ucrainei, informează dpa.



„Din punctul nostru de vedere, un al şaptelea pachet de sancţiuni ar trebui impus cât mai curând posibil. Trebuie să menţinem presiunea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe polonez, Lukasz Jasina, pentru publicaţia germană Welt am Sonntag, înainte de summitul de luni al miniştrilor de externe din UE ce va avea loc la Luxemburg.



„Mergem înainte cu aceasta, ne bucurăm de susţinerea partenerilor noştri baltici şi sperăm că şi alţi europeni vor accepta să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei”, a adăugat Jasina.



La rândul său, ministrul de externe adjunct al Poloniei, Marcin Przydacz, a declarat pentru Welt am Sonntag că cel de-al şaselea pachet de sancţiuni „a lovit Rusia puternic”, dar că „noi nu am putut încă să-l slăbim suficient pe Putin şi maşinăria lui militară”. „Avem nevoie de sancţiuni noi şi mai aspre”, a subliniat el.



Polonia face lobby pe lângă partenerii săi europeni pentru sprijinirea celui de-al şaptelea pachet de sancţiuni, a spus Marcin Przydacz, adăugând: „Trebuie să acţionăm în mod coordonat ca europeni”.



Întrebat despre ce ar putea conţine cel de-al şaptelea pachet de sancţiuni, Przydacz a răspuns: „Vrem să oprim complet exportul de tehnologii europene către Rusia”. Aceasta ar trebui să includă produse de uz civil care ar putea fi folosite şi în scopuri militare, a adăugat el, subliniind că UE „trebuie să acţioneze mai puternic împotriva băncilor ruseşti şi împotriva propagandei ruse şi canalelor de dezinformare”.



Cele 27 de ţări membre ale UE au adoptat al şaselea pachet de sancţiuni la începutul lui iunie. Printre alte acţiuni punitive, acesta prevede un embargo petrolier de amploare, interzicerea ma multor mass-media ruseşti în Europa şi excluderea celei mai mari bănci a Rusiei, Sberbank, din reţeaua de comunicare financiară Swift, amintește Agerpres.

ZIUA A 115-A DE RĂZBOI

