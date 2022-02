Rusia respinge acuzațiile SUA privind atacuri asupra Ucrainei

Rusia respinge acuzaţiile Statelor Unite ale Americii (SUA) conform cărora s-ar afla în spatele atacurilor informatice asupra unor site-uri de internet bancare şi guvernamentale ucrainene, transmite Reuters.



Ambasada rusă la Washington a scris în reţeaua Twitter: „Respingem categoric aceste declaraţii nefondate ale administraţiei şi facem observaţia că Rusia nu are nimic de-a face cu evenimentele menţionate şi în principiu nu a efectuat niciodată şi nu efectuează niciun fel de operaţiuni ‘rău intenţionate’ în spaţiul cibernetic”.

We categorically reject these baseless statements of the administration and note that Russia has nothing to do with the mentioned events and in principle has never conducted and does not conduct any "malicious" operations in cyberspace. — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) February 19, 2022

Președintele SUA, Joe Biden, a afirmat că este convins că omologul său rus, Vladimir Putin, a decis să atace Ucraina, în zilele următoare.

