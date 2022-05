Rusia a trecut la jaf în stil mare. Un vapor plin a plecat din portul Mariupol

De la furturi de mărunțișuri, acum Rusia a trecut la furt cu navele din Ucraina, ceea ce cu siguranță criza alimentară și cea a metalelor va fi accentuată.

Știrea că o navă a intrat portul ucrainean Mariupol şi a fost încărcată cu metal care este trimis în Rusia, pentru prima oară de când portul a fost cucerit de către ruşi, a fost anunțată chiar de purtătorul de cuvânt al portului Mariupol.

Mai exact, aproximativ 2.700 de tone de metal au fost trimise către oraşul rusesc Rostov-pe-Don.

”Jaful unor zone ocupate provizoriu (de către Rusia) continuă”, scrie într-o postare pe Telegram Liudmila Denisova.

