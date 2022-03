LIVE TEXT. Război în Ucraina. A șaptea zi de conflict. Bilanțul oficial al pierderilor

Război în Ucraina. A șaptea zi de conflict. Armata rusă încearcă în continuare să pătrundă și să cucerească în marile orașe. Sunt bombardamente puternice la Kiev și Harkov. Ce se va întâmpla azi? Se reiau negocierile de pace. A doua rundă. Între timp, Ucraina se află sub asediu.

A trecut o săptămână de război. 7 zile care vor fi scrijelite cu sânge în cărțile de istorie. Sângele nevinovat a mii de oameni – bărbați, femei și copii – care nu și-au dorit decât un singur lucru: să trăiască în libertate. O libertate de secol XXI, așa cum o cunoaștem cu toții. Acum le vâjâie bombele pe la urechi. Se trezesc din som în sunetul sinistru al sirenelor care anunță un nou atac aerian. Nu mai au locuințe. Nu mai au școli. Nu mai au grădinițe. Nu mai au spitale. Leagănele și toboganele din parc sunt culcate la pământ sub moloz, betoane și cărămizi. Nu mai au mâncare, nu au unde să se ascundă și unde să fugă.

UPDATE, ora 13.30 Dmitri Rogozin, directorul Agenţiei spaţiale ruse, a declarat că orice accesare ilegală a sateliților rusești va declanșa războiul cu statele europene. „Rusia va considera orice accesare ilegală a sateliţilor săi drept o justificare pentru război”, a spus acesta, potrivit Reuters. Rogozin a dezminţit informaţiile apărute în media potrivit cărora centrele de control al sateliţilor din Rusia ar fi fost piratate şi a avertizat cu privire la orice încercări de a face acest lucru, a relatat agenţia de presă rusă Interfax.

UPDATE, ora 12.10. A venit primul bilanț oficial al zilei. Potrivit oficialilor ucraineni, armata Ucrainei a pierdut în luptă – de la începutul războiului și până azi, 2 martie – 5.840 de militari. Și rușii au suferit pierderi: au fost distruse 60 de aeronave (elicoptere de atac și avioane de luptă), și aproximativ 100 de blindate. De asemenea, 6.000 de soldați ruși au murit în confruntări.

UPDATE, ora 12.00: Orașul Starobilsk, de lângă Lugansk, a fost cucerit de ruși. Cu toatea cestea, zeci de oameni au ieșit în stradă și au blocat drumul pentru a opri coloana de tancuri rusești.

UPDATE, ora 11.00. Au apărut imagini din Rusia cu copii de opt, nouă ani, arestați și aruncați după gratii pentru că au participat la proteste împotriva războiului din Ucraina.

UPDATE, ora 10.45. Pe internet apar imagini ale Apocalipsei din suburbia Kievului, Irpin.

Residential neighborhoods in the city of #Irpin, a suburb of #Kyiv. pic.twitter.com/olKsxpxLHA