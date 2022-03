Răsturnare de situație în Rusia. Populația ia atitudine

În ciuda avertismentelor și a arestărilor, rușii continuă protestele. Cel puțin 3500 de oameni arestați, notează Reuters.

Au loc manifestații la Moscova și în alte zeci de localități din Rusia, precum Tomsk (Siberia) sau Irkuțk.

St. Petersburg: policemen beat women right on the roadway. Animals! #russiaukrainewar https://t.co/k9lbHJx1Mq