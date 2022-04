Premierul Ucrainei anunță victoria țării sale de la Casa Albă

Premierul ucrainean, Denîs Şmîhal, s-a aflat la Casa Albă alături de Oksana Markarova, ambasadorul Ucrainei în SUA.

Cei doi s-au întâlnit cu Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate naţională, iar la discuții a fost prezent pentru scurt timp și preşedintele Joe Biden.

Imediat după discuții Biden a făcut declarații de presă.

Premierul ucrainean a scris că țara sa ”va câştiga, deoarece adevărul şi prietenii sunt de partea noastră.”

”M-am întâlnit astăzi, la Washington, cu preşedintele Biden. Recunoscător pentru sprijinul acordat ucrainenilor şi ajutorul financiar suplimentar în valoare de 800 de milioane de dolari. Împreună vom opri agresiunea rusă şi vom reconstrui Ucraina”, a mai scris Denîs Şmîhal.

#Ukraine will win because truth and friends are on our side. Met today in Washington with President Biden @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for support of Ukrainians & additional financial assistance in the amount of $800 million. Together we will stop russian aggression and restore 🇺🇦.