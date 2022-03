Povestea cântăreței Jamala, fostă câștigătoare Eurovision: „Mi s-a părut nerealist”

Cântăreața ucraineană Jamala a câștigat concursul Eurovision în urmă cu șase ani, cu o melodie despre deportarea din 1944 a sute de mii de oameni din Crimeea de către liderul sovietic Iosif Stalin. Acum, ea a devenit ea însăși un refugiat.

Acum Jamala este ea însăși o refugiată, după ce invazia Rusiei a alungat-o pe ea și pe copiii ei din Ucraina.

Ea s-a refugiat într-un adăpost anti-bombă de la Kiev înainte de a evada în Turcia cu cei doi copii ai săi. Soțul ei a rămas să lupte cu armata rusă care se apropia.

Călătoria către siguranță a fost grea, iar ea le cânta copiilor ei pentru a le distrage atenția de la pericol.

„Când eram pe drumul de la Kiev la Ternopil, o bombă a intrat chiar în fața noastră. Eram în mașină și am auzit acest… zgomot. Am văzut-o aterizează în fața noastră. Vă spun că povestea si sa iau pompe de gasca pentru ca era foarte infricosator.Nu stiam daca sa mergem mai departe sau sa ne intoarcem, ceea ce nu era posibil deoarece eram in mijlocul traficului.Am fost pierdut, dar a trebuit sa continui. era înfricoșător.”

Imnul sumbru al lui Jamala a fost un câștigător surpriză al concursului Eurovision din 2016, care este de obicei o sărbătoare a taberei uşoare.

Cântăreața, al cărei nume real este Susana Jamaladinova, este o tătară din Crimeea ale cărei rude au fost victime ale deportărilor din 1944 despre care a cântat.

Ea a interpretat din nou melodia la începutul acestei luni la Berlin, la o rundă preliminară Eurovision – de data aceasta pentru a promova sprijinul pentru armata Ucrainei.

„Nu îmi puteam imagina cum aș putea să ies și să cânt. Mi s-a părut nerealist. Dar când am acceptat oferta și am urcat pe scenă am simțit acest sprijin din partea Berlinului și a tuturor cetățenilor germani. Am înțeles de ce am urcat pe scenă. Și așa mi se pare că acum asta pot face. Dacă pot să cânt și să strâng bani pentru a ajuta Ucraina, o voi continua”.

Una dintre favoritele pentru a câștiga Eurovisionul din acest an, care are o audiență uriașă de televiziune la nivel mondial, este Orchestra Kalush din Ucraina.

Membrii trupei au fost nevoiți să repete separat în timp ce își asumă sarcini de război.

Solistul conduce un grup de voluntari, iubita lui face cocktailuri Molotov, iar un alt membru al trupei servește în unitatea de apărare teritorială.

