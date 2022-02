NATO: Rusia a trimis 30000 de militari în Belarus

NATO confirmă că Rusia a mutat aproximativ 30000 militari, trupe de luptă, și arme moderne în Belarus în ultimele zile, cea mai mare desfășurare militară a Moscovei în țară de la sfârșitul Războiului Rece, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.



Desfășurarea a inclus forțe de operațiuni speciale Spetsnaz, avioane de luptă SU-35, rachete Iskander cu două capacități și sisteme de apărare aeriană S-400, a declarat el reporterilor de la Bruxelles, relatează Reuters.



„Toate acestea vor fi combinate cu exercițiul anual al forțelor nucleare din Rusia”, a adăugat el. Termenul „dual capabil”, pe care Stoltenberg l-a folosit pentru rachetele Iskander, este folosit pentru a descrie armele destinate războiului convențional și nuclear.

NATO știe că Rusia a trimis 30000 de militari în Belarus, dar își păstrează optimismul după ce SUA a trimis și ea forțe armate în estul Europei





Fostul prim-ministru norvegian a spus că salută decizia SUA de a desfășura forțe suplimentare în Germania, Polonia și România, pe fondul tensiunilor sporite cu Rusia, cu privire la consolidarea militară a Moscovei la granițele Ucrainei.

„Acesta este un semnal puternic al angajamentului SUA și vine peste alte contribuții recente ale SUA la securitatea noastră comună, inclusiv punerea sub comanda NATO a unui grup de transport (USS Harry S. Truman) sub comanda NATO în Mediterana și furnizarea a 8.500 de soldați în stare ridicată de pregătire pentru Forța de răspuns a NATO”, a spus Stoltenberg.



El a adăugat că alianța militară are în vedere „desfășurarea unor grupuri de luptă NATO suplimentare în partea de sud-est a alianței”.

