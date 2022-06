Materiale pentru Tribunalul Penal Internațional de la Haga: Cum Rusia reprezintă o amenințare nucleară pentru întreaga lume

Războiul pe scară largă al Federației Ruse în Ucraina, care a început pe 24 februarie 2022, arată zilnic violența și cinismul mondial al Rusiei. Mii de civili uciși, sute de vieți de copii luate, milioane de destine distruse, orașe erou și orașe distruse, violență și ruine – asta lasă în urmă armata rusă.



Site-ul de știri TSN.ua (ТСН.ua) înregistrează crimele comise împotriva poporului ucrainean. În special, în secțiunea site-ului „Materiale pentru Haga” publicăm zilnic toate acele fotografii și videoclipuri dureroase și oribile ale războiului; iar numărul lor a depășit deja miile… 1+1 media continuă, de asemenea, să implementeze o serie de inițiative și proiecte pentru publicul internațional, menite să atragă atenția comunității globale și a publicului asupra tuturor ororilor pentru care Federația Rusă este responsabilă.



Continuăm să postăm videoclipuri care dezvăluie crime specifice ale conducerii Rusiei și ale armatei ruse.



Evenimentele din Ucraina trebuie să rămână un subiect central pe agenda întregii lumi civilizate, iar Rusia trebuie să fie pe deplin răspunzătoare pentru acțiunile sale ilegale în fața Curții Penale Internaționale de la Haga, inclusiv pentru încălcările multiple ale Convenției de la Geneva, privind protecția Persoanelor civile în timp de război, din 12 august 1949 și a Protocolului adițional al Convenției de la Geneva din 12 august 1949 referitor la protecția victimelor conflictelor armate internaționale (Protocolul I) din 8 iunie 1977.



Cel de-al cincilea videoclip din compilația „Materials for The Hague” aduce în discuție problema potențialului terorism nuclear al Rusiei împotriva Ucrainei și a întregii lumi civilizate, distrugerea ulterioară a centralelor termice și electrice (CHP) și a depozitelor de stocare a petrolului.



În prima zi a războiului pe scară largă al Rusiei pe teritoriul ucrainean, invadatorii au pus mâna pe CNE de la Cernobîl și, în câteva zile mai târziu, pe CNE Zaporizhzhia.



Mai mult, în multiplele sale discursuri, dintre care unele sunt prezentate în acest material, conducătorul Kremlinului amenință Ucraina și întreaga lume cu folosirea armelor nucleare. Luând astfel de măsuri nerezonabile, așa-numiții „eliberatori” aduc mai aproape nu doar un dezastru umanitar, ci și o catastrofă nucleară îngrozitoare care reprezintă o amenințare pentru întreaga lume.



Videoclipul conține dovezi ale încălcărilor Convenției de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de război din 12 august 1949, în special Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la protecția victimelor conflictelor armate internaționale. (Protocolul I) din 8 iunie 1977, și anume partea a IV-a, capitolul I, articolele: 56 și altele.



În plus, faptele de nerespectare a Rezoluției Consiliului guvernatorilor AIEA din 3 martie 2022 a sesiunii 1613, în timpul căreia Rusia a fost îndemnată să înceteze toate operațiunile militare în apropierea și împotriva CNE din Cernobîl și a altor instalații nucleare și să le aducă înapoi sub controlul Ucrainei.



Videoclipul este disponibil în limba engleză. În total, cel puțin 6 astfel de videoclipuri urmează să fie publicate. Materialele anterioare pot fi vizionate prin linkurile de mai jos.

Video: https://youtu.be/Cy98DWsIwy4

Video 1: https://youtu.be/g2HBp-KxNsM

Video 2: https://youtu.be/wdwFLb5rtS0

Video 3: https://youtu.be/SFgP8TFnVFA

Video 4: https://youtu.be/cKT6FRZy3QU

Acest material a fost transmis de către grupul de presă 1+1 media group.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!