Mai mulți lideri UE erau în drum spre Kiev, în timpul exploziilor

Capitala Ucrainei a fost zguduită de două explozii puternice înainte de zorii zilei de marți în timp ce trei prim-miniștri europeni au mers cu trenul spre Kiev, prima vizită a liderilor străini în capitala Ucrainei de când Rusia și-a lansat invazia și un simbol izbitor al Ucrainei. succes de până acum în a evita asaltul Rusiei.

Kiev s-a trezit la sunetul sirenelor de raid aerian marți (15 martie), când două explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei înainte de zori, primarul anunțând o oprire de 35 de ore care va începe marți seara.

Kiev a fost lovit de două explozii

Asta în timp ce prim-miniștrii Republicii Cehe, Poloniei și Sloveniei au mers în oraș cu trenul pentru a-și arăta sprijinul pentru țară în numele UE – primii lideri străini care au vizitat Kievul de la invadarea Rusiei luna trecută.

Pompierii au încercat să stingă flăcările, iar salvatorii au ajutat la evacuarea locuitorilor blocați într-o clădire care fusese lovită. Serviciile de urgență au declarat că cel puțin două persoane au murit după ce un bloc de apartamente a fost lovit. Nu a fost imediat clar dacă era același bloc.

Acest bărbat spune că a fost trezit de sunetul unei explozii:

„Lucurile mele erau gata să plece. Am plănuit cum mă voi culca – am așezat un fotoliu mare vizavi de capul meu, am pus niște toiag în el și câteva plăci de greutăți cu mreană deasupra. Deci, în cazul în care ar fi resturi, aș avea un fotoliu cu niște obiecte metalice deasupra, în spatele capului. Poate că asta m-a salvat pentru că toate ferestrele au explodat și resturile au zburat direct în apartamentul meu, dar am rămas practic nevătămat, cu doar câteva zgârieturi.”

Locuințele oamenilor au fost distruse

Într-o altă parte a orașului, martorii Reuters i-au văzut pe rezidenți curățând resturile din casele lor, după ce bombardamentele au explodat ferestrele, au distrus balcoanele și au lăsat epave împrăștiate pe pământ.

Kievul a fost ferit de cele mai grave lupte de până acum, dar armata rusă se apropie încet de oraș și bombardamentele s-au intensificat. Ucraina speră să deschidă marți nouă coridoare pentru a evacua civilii și a furniza ajutor umanitar celor prinși de forțele ruse.

Aceasta include și orașul asediat Mariupol, care a fost sub bombardament constant, lăsând sute de mii de locuitori adăpostiți fără apă sau energie electrică timp de aproape o săptămână. Această filmare cu dronă despre care se spune că ar fi de la Mariupol a fost difuzată luni de AZOV – un fost paramilitar de dreapta care face acum parte din Garda Națională a Ucrainei. Configurația clădirilor se potrivește cu fotografia prin satelit.

Autoritățile locale spun că între 2.300 și 20.000 de civili au fost uciși. Reuters nu poate verifica aceste cifre. Rusia neagă că vizează civili în ceea ce numește o „operație specială” de demilitarizare și „denazificare” a Ucrainei. Ucraina și aliații săi occidentali numesc asta un pretext fără temei pentru un război de alegere.

Alte discuții între negociatorii ucraineni și ruși sunt așteptate marți, după ce discuțiile de luni prin video s-au încheiat fără noi progrese anunțate.

Urmărește România Liberă și pe Twitter, Facebook și Google News!